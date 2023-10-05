"Должны быть готовы...": в военкомате объяснили, будут ли в Украине служить все

Каждый мужчина должен понять, что ему, скорее всего, придется защищать Родину с оружием в руках

В сети все чаще появляются мнения разных экспертов и блогеров, что во время военного положения и общей мобилизации служить в Украине будут все. Однако если говорить обо всем населении страны, то это маловероятно.

Об этом во второй части интервью "Телеграфу" ответил спикер Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин. По его словам, вполне возможно, что это коснется всех военнообязанных.

"Если говорить о "всех" как обо всем населении Украины, то вряд ли. Но если брать именно военнообязанных граждан, то вполне возможно. Я бы сказал так: каждый мужчина уже должен понять, что ему, скорее всего, придется защищать Родину с оружием в руках", — сказал Истомин.

Он также подчеркнул, что мужчины должны готовиться к тому, что им нужно будет стать на защиту своей Родины.

Детальнее о мобилизации, повестках и военной медкомиссии читайте в материале на сайте "Телеграф": О болезнях, с которыми берут в ВСУ, выдаче повесток на улице и лжи роспропаганды: интервью со спикером Полтавского военкомата, ч.II.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Роман Истомин объяснил, кто из украинцев имеет возможность служить по месту жительства. Это касается только одной категории граждан.