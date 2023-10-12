Пытались забрать оружие: ГБР раскрыло детали избиения мужчин в военкомате

СБУ и ГБР собрали достаточно доказательств противоправных действий сотрудников ТЦК

На днях сеть всколыхнуло видео с избиением мужчин в тернопольском военкомате. После огласки инцидентом заинтересовались правоохранительные органы.

Как сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, сотрудники ГБР сообщили о подозрении командиру и солдату-гранатометчику отдела охраны Тернопольского Объединенного городского территориального центра комплектования и социальной поддержки. Отмечается, что во взаимодействии с СБУ следователи Бюро собрали достаточно доказательств противоправных действий сотрудников ТЦК.

В частности, установлено, что около 22:00 6 октября в центре Тернополя солдат-гранатометчик с другими военнослужащими остановили местного жителя для проверки документов. Увидев, что мужчина родился в российском Мурманске, хоть и является гражданином Украины, они предложили ему проехать в военкомат. После отказа тернополянина силой затолкали в автомобиль, нанося при этом удары, и доставили в помещение ТЦК.

По данным ГБР, впоследствии мужчину и еще одного мобилизованного военные избили в помещении военкомата. На видео, попавшем в соцсети, солдат-гранатометчик и командир отдела охраны наносят удары мужчинам, лежащим на кроватях.

В помещении ТЦК

Установлено, что избиению предшествовал конфликт потерпевших с дежурным военкомата. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчины, по словам свидетелей, пытались избить дежурного и забрать у него оружие. Заявление об избиении дежурный направил в полицию.

Отмечается, что сотрудники ГБР приступили к расследованию инцидента после обращения на "горячую" линию Теруправления ГБР во Львове. 11 октября командиру отдела охраны и солдату гранатометчику сообщено о подозрении в пытках (ч. 2 ст. 127 УК Украины).

Военным сообщено о подозрении

Кроме того, солдату-гранатометчику также сообщено о подозрении в незаконном лишении свободы человека, по предварительному сговору группой лиц, что сопровождалось причинением физических страданий (ч. 2 ст. 146 УК Украины).

Готовятся ходатайства об избрании мер подозреваемым и отстранении их от занимаемых должностей. Процессуальное руководство осуществляет Тернопольская специализированная прокуратура в области обороны Западного региона.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал об избиении уклониста во Львовской области. Кадры быстро облетели сеть и вызвали возмущение у общества, а объяснение ситуации вызвало еще больше гнева.