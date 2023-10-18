Посилення мобілізації восени: у Зеленського розповіли, чого чекати

Загальна мобілізація в Україні продовжена до 15 листопада

В Україні посилювати мобілізацію поки не будуть. Для "розширення, прискорення або збільшення кількості мобілізаційних заходів" підстав немає, вважає представник президента у Верховній Раді та член комітету з нацбезпеки Федір Веніславський.

В інтерв'ю Бі-Бі-Сі він зазначив, що в Україні триває загальна мобілізація, терцентри працюють над компенсацією втрат армії. Також мобілізація триває для формування нових резервів. Їх призначення — наступ та звільнення території. Проте різкого збільшення кількості мобілізованих не потрібно.

Веніславський не заперечує проблем у ТЦК та при проходженнях військово-лікарняних комісій. Зокрема це стосується корупції. Аби подолати таку ситуацію на посади призначаються бойові офіцери. Веніславський впевнений — в них інша система цінностей. Він зазначив, що вже більшість центрів комплектування та соцпідтримки отримали в керівники бойових офіцерів.

"Телеграф" розповідав про нещодавнє звільнення одного з них. На його місце у Львівському ТЦК вже призначили іншого офіцера.

Що ж до мобілізації, то є певний перелік хвороб з якими мобілізувати не можуть — вони потребують відстрочки на лікування. Деякі інфекційні хвороби можуть стати причиною набуття статусу непридатного до військової служби.