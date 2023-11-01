Военнообязанным в ноябре будут присылать несколько видов повесток: что они означают

Не все повестки означают отправку на фронт

Украине продолжено действие всеобщей мобилизации из-за чего многие наши граждане и дальше будут получать повестки от военкоматов. Их, к слову, существует несколько видов.

"Телеграф" рассказывает о том, какие повестки будут вручать украинцам в ноябре 2023 года. Всего их существует 4 разновидности, однако, стоит отметить, что в настоящее время не вручают повестки для призыва на срочную военную службу. Это связано с тем, что призыв на срочную военную службу в ВСУ и другие военные формирования не проводится из-за всеобщей мобилизации.

Исходя из всего вышесказанного, в ноябре военнообязанные могут получить следующие три вида повесток.

Повестки для уточнения данных. Эти повестки вручают для уточнения и обновления информации о составе семьи, состоянии здоровья военнообязанных, месте работы и т.д.

Эти повестки вручают для уточнения и обновления информации о составе семьи, состоянии здоровья военнообязанных, месте работы и т.д. Повестка на прохождение военно-врачебной комиссии . Эта повестка с подписью начальника РТЦК и СП обязывает пройти медицинское обследование. К повестке прилагается карта исследования и медицинского осмотра военнообязанного. После медкомиссии на этой карточке будет указан вывод военно-врачебной комиссии о пригодности, непригодности или ограниченной пригодности к военной службе.

. Эта повестка с подписью начальника РТЦК и СП обязывает пройти медицинское обследование. К повестке прилагается карта исследования и медицинского осмотра военнообязанного. После медкомиссии на этой карточке будет указан вывод военно-врачебной комиссии о пригодности, непригодности или ограниченной пригодности к военной службе. Мобилизационное предписание. Эта повестка вручается военнообязанному после прохождения медкомиссии, если он признан годным к прохождению военной службы.

О том, как сейчас проходит мобилизация, вы можете прочитать в интервью спикера Полтавского областного ТЦК и СП майора Романа Истомина "Телеграфу" под названием "О болезнях, с которыми берут в ВСУ, выдаче повесток на улице и лжи роспропаганды: интервью со спикером Полтавского военкомата, ч.II".

Ранее мы писали о том, что в военкомате рассказали о том, где не могут раздавать повестки.