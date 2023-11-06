Зеленський подав до Ради новий законопроект про мобілізацію

Президент запропонував парламенту продовжити військовий стан та мобілізацію

Президент України Володимир Зеленський, як і передбачалося раніше, подав до Верховної Ради проекти законів про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації. З початку повномасштабної війни це буде вже дев’яте голосування парламенту за продовження військового стану та загальну мобілізацію в країні

Відповідні документи з’явились на сайті українського парламенту. Дії вищезгаданих положень глава держави пропонує продовжити з 16 листопада 2023 року ще на 90 днів.

Нагадаємо, що для продовження військового стану президент України спочатку підписує два укази, потім їх подають на затвердження у ВР, після цього до Комітету з питань оборони і вже далі відбувається голосування Ради.

Для довідки: в Україні запровадили військовий стан із 05 год 30 хв. 24 лютого 2022 року строком на 30 діб. Після чого було продовжено на 30 діб – з 5 години 30 хвилин 26 березня – до 25 квітня. Потім продовжили на 90 діб – до 25 серпня 2022 року. А потім ще кілька разів поспіль.

Найімовірніше так триватиме й надалі, поки ВСУ не здобудуть перемогу над російськими загарбниками.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які повістки надсилатимуть українцям у листопаді 2023 року.