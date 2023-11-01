Військовозобов'язаним у листопаді надсилатимуть декілька видів повісток: що вони означають
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Не всі повістки означають відправку на фронт
Україні надано дію загальної мобілізації через що багато наших громадян і далі отримуватимуть повістки від військкоматів. Їх, до речі, є кілька видів.
"Телеграф" розповідає про те, які повістки вручатимуть українцям у листопаді 2023 року. Усього їх існує 4 різновиди, однак, варто зазначити, що нині не вручають повістки для призову на строкову військову службу. Це пов’язано з тим, що призов на строкову військову службу до ЗСУ та інших військових формувань не проводиться через загальну мобілізацію.
Выходячи з усього вищесказаного, у листопаді військовозобов’язані можуть одержати такі три види повісток.
- Повістка для уточнення даних. Ці повістки вручають для уточнення та оновлення інформації про склад сім’ї, стан здоров’я військовозобов’язаних, місце роботи тощо.
- Повістка на проходження військово-лікарської комісії. Ця повістка за підписом начальника РТЦК та СП зобов'язує пройти медичне обстеження. До повістки додається картка дослідження та медичного огляду військовозобов'язаного. Після медкомісії у цій картці буде вказаний висновок військово-лікарської комісії про придатність, непридатність чи обмежену придатність до військової служби.
- Мобілізаційне розпорядження. Ця повістка вручається військовозобов’язаному після проходження медкомісії, якщо його визнано придатним до проходження військової служби.
Нагадаємо, про те, як зараз відбувається мобілізація, ви можете прочитати в інтерв’ю спікера Полтавського обласного ТЦК та СП майора Романа Істоміна "Телеграфу" під назвою "Про хвороби, з якими беруть у ЗСУ, про видачу повісток на вулиці і брехню роспропаганди: інтерв'ю з речником Полтавського військкомату, ч.II".
Раніше ми писали про те, що у військкоматі розповіли про те, де не можуть роздавати повістки.