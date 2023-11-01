Військовозобов'язаним у листопаді надсилатимуть декілька видів повісток: що вони означають

Не всі повістки означають відправку на фронт

Україні надано дію загальної мобілізації через що багато наших громадян і далі отримуватимуть повістки від військкоматів. Їх, до речі, є кілька видів.

"Телеграф" розповідає про те, які повістки вручатимуть українцям у листопаді 2023 року. Усього їх існує 4 різновиди, однак, варто зазначити, що нині не вручають повістки для призову на строкову військову службу. Це пов’язано з тим, що призов на строкову військову службу до ЗСУ та інших військових формувань не проводиться через загальну мобілізацію.

Выходячи з усього вищесказаного, у листопаді військовозобов’язані можуть одержати такі три види повісток.

Повістка для уточнення даних. Ці повістки вручають для уточнення та оновлення інформації про склад сім’ї, стан здоров’я військовозобов’язаних, місце роботи тощо.

Ці повістки вручають для уточнення та оновлення інформації про склад сім’ї, стан здоров’я військовозобов’язаних, місце роботи тощо. Повістка на проходження військово-лікарської комісії . Ця повістка за підписом начальника РТЦК та СП зобов'язує пройти медичне обстеження. До повістки додається картка дослідження та медичного огляду військовозобов'язаного. Після медкомісії у цій картці буде вказаний висновок військово-лікарської комісії про придатність, непридатність чи обмежену придатність до військової служби.

. Ця повістка за підписом начальника РТЦК та СП зобов'язує пройти медичне обстеження. До повістки додається картка дослідження та медичного огляду військовозобов'язаного. Після медкомісії у цій картці буде вказаний висновок військово-лікарської комісії про придатність, непридатність чи обмежену придатність до військової служби. Мобілізаційне розпорядження. Ця повістка вручається військовозобов’язаному після проходження медкомісії, якщо його визнано придатним до проходження військової служби.

Нагадаємо, про те, як зараз відбувається мобілізація, ви можете прочитати в інтерв’ю спікера Полтавського обласного ТЦК та СП майора Романа Істоміна "Телеграфу" під назвою "Про хвороби, з якими беруть у ЗСУ, про видачу повісток на вулиці і брехню роспропаганди: інтерв'ю з речником Полтавського військкомату, ч.II".

Раніше ми писали про те, що у військкоматі розповіли про те, де не можуть роздавати повістки.