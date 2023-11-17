Придатний чи непридатний: з якими захворюваннями в Україні не мають мобілізувати

Цими списками керуються лікарі ВЛК

Продовження воєнного стану та загальної мобілізації в України триває, проте чоловіки з певними хворобами можуть бути знятими з обліку та непридатними до служби. Такі висновки надає військово-лікарська комісія (ВЛК).

Також деякі захворювання обмеженого придатних осіб вже не є причиною для отримання відстрочки. Відповідні переліки зазначені у наказі Міноборони України, зазначають "Вікна".

Встановлювати непридатність та відтерміновувати мобілізація ВЛК може за двома основними документами: наказом Міноборони №490 від 18 серпня 2023 року та наказом №402 від 14 серпня 2008. В останньому документі міститься Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ, де розміщено таблицю з переліком хвороб — цим списком керуються лікарі, пишучи висновок про придатність чи непридатність для війська.

Придатні до служби

Міноборони оновили список хвороб, з якими чоловіки не могли служити, влітку 2023. У цьому ж наказі придатними стали українці з наступними діагнозами:

вилікуваний туберкульоз (стаття 2-в); вірусні гепатити, які супроводжуються незначними порушеннями у функціонуванні організму (стаття 4-в); деякі хвороби крові та кровотворних органів (стаття 12-в); вірусні гепатити, які супроводжуються незначними порушеннями у функціонуванні хвороби ендокринної системи, які супроводжуються незначними змінами функціонування (13-в); деякі прояви психічних розладів — легкі та короткочасні (14-в); невротичні та соматоформні розлади з помірними та короткочасними проявами (17-в); хвороби центральної нервової системи, які повільно прогресують та супроводжуються легкими порушеннями функцій (21-в); епізодичні та пароксизмальні розлади, які супроводжують легкими порушеннями (за виключенням епілепсії) (22-в).

У Положені про ВЛК додається, що служба у деяких родах військ подекуди вимагає додаткових вимог до стану здоров'я. Зокрема зазначається перелік окремих статей та показників фізичного розвитку для танкістів, артилеристів, морських піхотинців, десантників, спецпризначенців, молодших командирів тощо.

Основними з них є ріст, певна вага, гострота зору, чутливість слуху. Також перелічуються хвороби, з якими неможливо служити за певними військово-обліковими спеціальностями.

Можуть отримати відстрочку

Відстрочку від мобілізації можуть отримати дві категорії громадян:

громадяни з тимчасовою або відтермінованою придатністю — їх можуть призвати до війська, коли виникне потреба;

громадяни з непридатністю до служби — їх виключають з обліку військовозобов'язаних.

Тимчасово непридатні

Тимчасово непридатними або мати відтерміновану придатність, згідно з Додатком 1 Положення, можуть чоловіки, які мають

кишкові інфекції;

бактеріальні інфекції, джерелом яких є тварини (зоонози);

вірусні інфекції центральної нервової системи;

вірусні геморагічні лихоманки;

вірусні інфекції, які супроводжуються пошкодженням шкіри й слизових оболонок;

гельмінтози (наявність глистів);

педикульоз і наслідки деяких інфекцій та паразитарних хвороб;

туберкульоз легень, який відбувається без виділення мікобактерій, без розпаду легенів або клінічно вилікуваний туберкульоз.

Можуть бути знятими з обліку

Остаточно непридатними є військовозобовʼязані з серйозними захворюваннями. У Положені про ВЛК міститься 18 пунктів, які є причиною для зняття з обліку:

Прогресуючий туберкульоз з розпадом легенів; Важкі форми вірусних гепатитів; ВІЛ з інфекціями, паразитарними хворобами, онкологією тощо; Онкологічні захворювання (не усі типи); Деякі хвороби крові та кровотворних органів (анемії, пурпури, геморагічні стани тощо); Деякі порушення у роботі ендокринної системи (хвороби щитоподібної залози, цукровий діабет тощо); Розлади психіки й поведінки (деменція, амнестичний синдром, психози тощо); Хвороби нервової системи (менінгіти, енцефаліти тощо); Хвороби очей (хвороби склери, рогівки, кришталика тощо); Хвороби вуха (хвороби внутрішнього вуха, порушення вестибулярної функції тощо); Хвороби системи кровообігу (гіпертонія, гіпертензія тощо); Хвороби органів дихання (тяжка бронхіальна астма); Хвороби органів травлення (езофагіт, гастрит, гастродуоденіт, гастроезофагеальний рефлюкс); Хвороби шкіри й підшкірної клітковини (атопічний дерматит); Хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини (артрози, остеопатії і хондропатії); Хвороби сечостатевої системи (гострий пієліт, пієлонефрит, ниркова недостатність тощо); Вади розвитку, деформації й хромосомні порушення; Важкі травми голови та шиї, хребта, спинного мозку, органів грудної, черевної порожнин, кінцівок тощо зі значним порушенням функцій. Отруєння та інші наслідки дії зовнішніх причин.

Раніше у коментарі "Телеграфу" речник Полтавського територіального центру комплектування та соціальної підтримки майор Роман Істомін розповів, що зараз судді виносять переважно умовні покарання строком 1-2 роки за ухилення від мобілізації, бо під час засідання підсудні зазвичай розкаюються у вчиненому правопорушенні. Однак це не звільняє від виконання військового обов’язку — тобто ухилянти й надалі підлягають мобілізації.