Придатний чи непридатний: з якими захворюваннями в Україні не мають мобілізувати
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Цими списками керуються лікарі ВЛК
Продовження воєнного стану та загальної мобілізації в України триває, проте чоловіки з певними хворобами можуть бути знятими з обліку та непридатними до служби. Такі висновки надає військово-лікарська комісія (ВЛК).
Також деякі захворювання обмеженого придатних осіб вже не є причиною для отримання відстрочки. Відповідні переліки зазначені у наказі Міноборони України, зазначають "Вікна".
Встановлювати непридатність та відтерміновувати мобілізація ВЛК може за двома основними документами: наказом Міноборони №490 від 18 серпня 2023 року та наказом №402 від 14 серпня 2008. В останньому документі міститься Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ, де розміщено таблицю з переліком хвороб — цим списком керуються лікарі, пишучи висновок про придатність чи непридатність для війська.
Придатні до служби
Міноборони оновили список хвороб, з якими чоловіки не могли служити, влітку 2023. У цьому ж наказі придатними стали українці з наступними діагнозами:
- вилікуваний туберкульоз (стаття 2-в);
- вірусні гепатити, які супроводжуються незначними порушеннями у функціонуванні організму (стаття 4-в);
- деякі хвороби крові та кровотворних органів (стаття 12-в);
- вірусні гепатити, які супроводжуються незначними порушеннями у функціонуванні
- хвороби ендокринної системи, які супроводжуються незначними змінами функціонування (13-в);
- деякі прояви психічних розладів — легкі та короткочасні (14-в);
- невротичні та соматоформні розлади з помірними та короткочасними проявами (17-в);
- хвороби центральної нервової системи, які повільно прогресують та супроводжуються легкими порушеннями функцій (21-в);
- епізодичні та пароксизмальні розлади, які супроводжують легкими порушеннями (за виключенням епілепсії) (22-в).
У Положені про ВЛК додається, що служба у деяких родах військ подекуди вимагає додаткових вимог до стану здоров'я. Зокрема зазначається перелік окремих статей та показників фізичного розвитку для танкістів, артилеристів, морських піхотинців, десантників, спецпризначенців, молодших командирів тощо.
Основними з них є ріст, певна вага, гострота зору, чутливість слуху. Також перелічуються хвороби, з якими неможливо служити за певними військово-обліковими спеціальностями.
Можуть отримати відстрочку
Відстрочку від мобілізації можуть отримати дві категорії громадян:
- громадяни з тимчасовою або відтермінованою придатністю — їх можуть призвати до війська, коли виникне потреба;
- громадяни з непридатністю до служби — їх виключають з обліку військовозобов'язаних.
Тимчасово непридатні
Тимчасово непридатними або мати відтерміновану придатність, згідно з Додатком 1 Положення, можуть чоловіки, які мають
- кишкові інфекції;
- бактеріальні інфекції, джерелом яких є тварини (зоонози);
- вірусні інфекції центральної нервової системи;
- вірусні геморагічні лихоманки;
- вірусні інфекції, які супроводжуються пошкодженням шкіри й слизових оболонок;
- гельмінтози (наявність глистів);
- педикульоз і наслідки деяких інфекцій та паразитарних хвороб;
- туберкульоз легень, який відбувається без виділення мікобактерій, без розпаду легенів або клінічно вилікуваний туберкульоз.
Можуть бути знятими з обліку
Остаточно непридатними є військовозобовʼязані з серйозними захворюваннями. У Положені про ВЛК міститься 18 пунктів, які є причиною для зняття з обліку:
- Прогресуючий туберкульоз з розпадом легенів;
- Важкі форми вірусних гепатитів;
- ВІЛ з інфекціями, паразитарними хворобами, онкологією тощо;
- Онкологічні захворювання (не усі типи);
- Деякі хвороби крові та кровотворних органів (анемії, пурпури, геморагічні стани тощо);
- Деякі порушення у роботі ендокринної системи (хвороби щитоподібної залози, цукровий діабет тощо);
- Розлади психіки й поведінки (деменція, амнестичний синдром, психози тощо);
- Хвороби нервової системи (менінгіти, енцефаліти тощо);
- Хвороби очей (хвороби склери, рогівки, кришталика тощо);
- Хвороби вуха (хвороби внутрішнього вуха, порушення вестибулярної функції тощо);
- Хвороби системи кровообігу (гіпертонія, гіпертензія тощо);
- Хвороби органів дихання (тяжка бронхіальна астма);
- Хвороби органів травлення (езофагіт, гастрит, гастродуоденіт, гастроезофагеальний рефлюкс);
- Хвороби шкіри й підшкірної клітковини (атопічний дерматит);
- Хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини (артрози, остеопатії і хондропатії);
- Хвороби сечостатевої системи (гострий пієліт, пієлонефрит, ниркова недостатність тощо);
- Вади розвитку, деформації й хромосомні порушення;
- Важкі травми голови та шиї, хребта, спинного мозку, органів грудної, черевної порожнин, кінцівок тощо зі значним порушенням функцій. Отруєння та інші наслідки дії зовнішніх причин.
Раніше у коментарі "Телеграфу" речник Полтавського територіального центру комплектування та соціальної підтримки майор Роман Істомін розповів, що зараз судді виносять переважно умовні покарання строком 1-2 роки за ухилення від мобілізації, бо під час засідання підсудні зазвичай розкаюються у вчиненому правопорушенні. Однак це не звільняє від виконання військового обов’язку — тобто ухилянти й надалі підлягають мобілізації.