Рада проголосувала за продовження мобілізації: цього разу було дещо нове

Це вже дев’яте продовження

Верховна Рада підтримала законопроекти про продовження мобілізації та воєнного стану, які раніше подавав президент Володимир Зеленський. Таким чином, обидва ці положення будуть продовжені ще на 90 днів.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. Закони набирають чинності з 16 листопада. Відповідно, положення будуть продовжені до 14 лютого.

"За" віддали свої голоси 329 (воєнний стан) та 322 (мобілізація) народних обранця.

Железняк також зазначив, що цього разу, на відміну від попередніх, ніхто з РНБО не прийшов подавати закони.

"Раніше виступав хоча б секретар РНБО", — каже він.

Для довідки: в Україні запровадили воєнний стан із 05 год 30 хв. 24 лютого 2022 року строком на 30 діб. Після чого було продовжено на 30 діб – з 5 години 30 хвилин 26 березня – до 25 квітня. Потім продовжили на 90 діб – до 25 серпня 2022 року. А потім ще кілька разів поспіль. Це вже дев’яте продовження.

Найімовірніше так триватиме й надалі, поки ВСУ не здобудуть перемогу над російськими загарбниками.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні готують "смарт-мобілізацію". Що це таке, а також як вплине на звичайних українців, розповів Федоров.