Умовний строк замість призову? В ТЦК здивували ухилянтів відповіддю

Строк не є "імунітетом" від мобілізації

В Україні триває воєнний стан та діє загальна мобілізація. За ігнорування повістки передбачена відповідальність — справа може дійти до суду.

Як пояснив у коментарі "Телеграфу" речник Полтавського територіального центру комплектування та соціальної підтримки майор Роман Істомін, зараз судді виносять переважно умовні покарання строком 1-2 роки, бо під час засідання підсудні зазвичай розкаюються у вчиненому правопорушенні. Однак це не звільняє від виконання військового обов’язку — тобто ухилянти й надалі підлягають мобілізації.

"Але відтепер за ухилення від неї (військової служби, — ред.) громадянин одразу вирушить за ґрати. Навіть без повторного відкриття кримінального провадження, оскільки такі громадяни стають на облік в органах пробації. І саме ці органи вносять до суду подання з проханням скасувати звільнення від відбування покарання з випробувальним строком і направлення чоловіка для відбування призначеного йому покарання. Тобто громадянин може відразу виконати свій конституційний і громадянський обов’язок, а може спочатку відбути покарання, а потім все одно його виконати. На те він і обов’язок", — пояснив Істомін.

Він розвінчав й інші найпопулярніші міфи, якими обросла мобілізація під час воєнного стану: Виписану на коліні повістку можна ігнорувати? У "військкоматі" розвіяли 10 популярних міфів про мобілізацію

Раніше "Телеграф" розповідав, як мають вручати повістки згідно із законом. Пояснення надала начальник пресслужба Львівського обласного ТЦК та СП Марія Левко.