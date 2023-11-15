Ігнорування повісток: у ТЦК пояснили, що світить призовнику у разі порушення

Закон передбачає відповідальність

В Україні триває мобілізація військовозобовʼязаних чоловіків, які різними шляхами намагаються її уникнути. Подекуди, довіряючи горе-адвокатам та експертам, вони починають вірити в те, що за ігнорування повістки не буде відповідальності.

Але це зовсім не так. Як пояснив у коментарі "Телеграфу" речник Полтавського територіального центру комплектування та соціальної підтримки майор Роман Істомін, варто очікувати, як мінімум, штрафу.

Поширений міф про те, що повістки можна і треба ігнорувати й за це не буде відповідальності, спростовується чинним законодавством України, зокрема ст. 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Відповідно до букви закону, Істомін каже:

"… Порушення призовниками, військовозобов'язаними, резервістами правил військового обліку в особливий період тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Виписується протокол, виноситься адмінпостанова і з правопорушника стягується штраф".

А от за повторне правопорушення, як зазначає майор, може бути відкрите кримінальне провадження за статтею 337 Кримінального кодексу України, що передбачає штраф від 3400 до 8500 гривень або рік виправних робіт.

За ігнорування мобілізаційного розпорядження (яке часто називають "бойовою повісткою"), відповідно до статті 336 Кримінального кодексу України, передбачено від трьох до п’яти років позбавлення волі.

Більш детально про те, які міфи щодо мобілізації спростував Роман Істомін, читайте у матеріалі "Телеграфу" Виписану на коліні повістку можна ігнорувати? У "військкоматі" розвіяли 10 популярних міфів про мобілізацію

Раніше "Телеграф" пояснював, що робити з повісткою, яку кинули у поштову скриньку, та що буде за її ігнорування.