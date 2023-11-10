Як мають вручати повістки згідно із законом: у ТЦК дали роз’яснення

У ТЦК зазначають, що повістка має бути вручена особисто

Під час дії військового стану в Україні, який 8 листопада продовжили ще на 90 днів, повістку може отримати будь-який військовозобов’язаний чоловік віком від 18 до 60 років. Законодавством не визначено спеціальне місце, де дозволено видавати запрошення до військкомату.

Фактично повістку представники ТЦК можуть вручити особисто до рук будь-де: на вулиці, блокпосту, робочому місці, за місцем проживання. Як правильно мають вручатися цей документ військовозобов’язаним, пояснила начальник прес-служби Львівського обласного ТЦК та СП Марія Левко у авторській колонці на ZAXID.NET.

За її словами, вручити повістку військовозобов’язаному уповноважені:

представник органу місцевого самоврядування;

керівник підприємства, установи, організації, де працює військовозобов’язаний;

керуючі багатоквартирних будинків;

посадові особи ТЦК.

Перед врученням повістки слід спочатку встановити особу людини. Саме тому від громадян країни вимагають завжди мати при собі документи. У разі запиту їх потрібно надавати уповноваженій особі, тобто поліцейським.

"Повістка повинна бути вручена особисто. Якщо особа відмовляється від отримання повістки, складається акт про відмову від отримання повістки з підписами уповноважених осіб та свідків і вручається військовозобов’язаному під підпис", — говорить Левко .

Вона уточнила, що вручення повістки не означає, що людину одразу ж відправлять на військові навчання чи фронт. Повістка, в першу чергу, вручається для уточнення облікових даних.

Види повісток

Повістка для уточнення даних. Їх вручають для уточнення та оновлення інформації про склад сім’ї, стан здоров’я військовозобов’язаних, місце роботи тощо.

Повістка на проходження військово-лікарської комісії. Ця повістка за підписом начальника районного ТЦК та СП зобов’язує військовозобов’язаного пройти медичне обстеження. До порядку денного додається картка дослідження та військовозобов’язаного медогляду. На цій картці буде зазначено висновок ВЛК про придатність, непридатність або обмежену придатність до військової служби.

Повістка призову на строкову військову службу. Цей документ передбачає призов на строкову службу. Але їх зараз не видають, адже заклик не провадиться через загальну мобілізацію.

Мобілізаційне розпорядження. Таку повістку військовозобов’язаному вручають після медкомісії, якщо його визнано придатним до проходження військової служби.

Раніше "Телеграф" повідомив, які повістки надсилатимуть українцям у листопаді 2023 року.