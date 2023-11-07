"Військовозобов'язаним буде максимально комфортно": в Раді пояснили суть "смарт-мобілізації"

У громадян буде інтерактивний доступ до своїх персональних даних

Запровадження "смарт-мобілізації" на хвилі цифровізації викликало чимало питань у громадськості. Що вона собою являє та чим відрізняється пояснив в коментарі "Телеграфу" член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Зокрема зміни передбачаються те, що раніше створена система запрацює на повну. У військовозобов'язаних з'явиться більше можливостей для внесення даних онлайн.

Проте, за словами Веніславського наразі, немає сенсу вважати, що мобілізація здійснюватиметься в електронному вигляді. "Смарт-мобілізація", як він зазначив, більшою мірою передбачає, що закон України про Єдиний електронний реєстр військовозобов'язаних та призовників, ухвалений ще у 2017-му році, запрацює на повну потужність.

У громадян буде інтерактивний доступ до своїх персональних даних в електронному кабінеті. Де можна буде вказати інформацію про освіту, сімейний стан, стан здоров'я, професію, а також обрати потенційно цікаву військово-облікову спеціальність, за якою він хотів би служити. Також — деякі процедури в рамках проходження військово-облікової комісії в форматі черги.

"Ці зміни направлені на те, щоб зробити процес максимально комфортним і зручним для військовозобов'язаного, враховувати побажання щодо спеціальності і місця служби. Але це виключно інтерактивний формат подачі документів і актуалізація інформації. Сама ж система мобілізації залишається такою, як вона є", — зауважив Веніславський.

Більше про те, вирішенням яких з проблем щодо демобілізації, недосконалості роботи системи ВЛК та зниження мобілізаційного віку для військовозобов'язаних сьогодні займаються депутати Верховної Ради, і які з запитів суспільства парламентарям задовольнити поки що не вдається, читайте у матеріалі "Телеграфу" Що таке смарт-мобілізація та чи звільнять із ЗСУ тих, хто воює два роки, — інтерв’ю з членом оборонного комітету

Нагадаємо, "Телеграф" також писав, що е-реєстр військовозобов'язаних є зручним способом для збору інформації та оптимізації мобілізаційних процесів до війська. Втім, така база даних несе загрозу використання російськими хакерами.