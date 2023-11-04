Мобілізація до війська повинна бути налаштована на якість, а не кількість — Юрій Гудименко

Система мобілізації в Україні потребує реформування, каже Юрій Гудименко

Е-реєстр військовозобов'язаних є зручним способом для збору інформації та оптимізації мобілізаційних процесів до війська. Втім, така база даних несе загрозу використання російськими хакерами.

Про ймовірність запровадження електронних повісток розповів військовослужбовець і голова ГО "Українське об’єднання "Мрія" Юрій Гудименко.

"Електронні повістки нічим принципово від звичайних повісток не відрізняються. Єдине питання, що зараз це технічно неможливо реалізувати. Про це вже говорив міністр цифрової трансформації Михайло Федорів. Я бачу в цьому одну проблему: якщо такий реєстр буде створено, то це ще одна база осіб, яка через вразливість кіберзахисту може потрапити до рук російських хакерів. Чисто принципово між електронними і паперовими повістками різниці немає, якщо ми говоримо лише про їх форму", — запевнив Юрій Гудименко.

Військовий закликав зважати в першу чергу на те, що сама система мобілізації потребує реформування. Він звернув увагу на брак рекрутингових підходів і орієнтації держави не тільки на кількість мобілізованих, але й на якість їхньої підготовки.

"Давайте говорити про комплексну реформу. Військкомати повинні бути зацікавлені не лише в наборі до армії необхідної кількості людей, але й в тому, щоб ці люди були підготовленими, вмотивованими. Відповідно, вони мають бути корисними для командирів батальйонів і бригад на місці", — підсумував Гудименко.