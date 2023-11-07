Що таке смарт-мобілізація та чи звільнятимуть із ЗСУ тих, хто вже воює, - інтерв’ю з членом комітету оборони

Нардеп розповів про ключові реформи, впроваджені під час повномасштабної війни

За 20 місяців повномасштабної війни з рф у українців накопичилось чимало запитань до уряду та парламенту. Останнім часом гостроти набувають теми демобілізації, недосконалості роботи системи військово-лікарських комісій та зниження мобілізаційного віку для військовозобов'язаних. Рівень напруження в суспільстві підвищився й після нещодавньої заяви Валерія Залужного про те, що війна зайшла у глухий кут через нестачу дійсно потужної військової допомоги від західних партнерів, яка дозволила б переломити хід бойових дій.

Вирішенням яких з цим проблем сьогодні займаються депутати Верховної Ради, і які з запитів суспільства парламентарям задовольнити поки що не вдається? Про це та інше "Телеграф" запитував у члена комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського.

— Віцепрем'єр Михайло Федоров анонсував запровадження "смарт-мобілізації". Що вона собою являє і чим відрізняється від діючої системи?

— Наразі нема казати про суттєві зміни у самій системі, тим більше, вважати, що мобілізація здійснюватиметься в електронному вигляді. "Смарт-мобілізація" передбачає, що закон України про Єдиний електронний реєстр військовозобов'язаних та призовників, ухвалений ще у 2017-му році, запрацює на повну потужність.

Можна буде мати інтерактивний доступ до своїх персональних даних в електронному кабінеті. Там громадянин зможе вказати інформацію про освіту, сімейний стан, стан здоров'я, професію, а також обрати потенційно цікаву військово-облікову спеціальність, за якою він хотів би служити. Плюс — деякі процедури в рамках проходження військово-облікової комісії в форматі черги.

Ці зміни направлені на те, щоб зробити процес максимально комфортним і зручним для військовозобов'язаного, враховувати побажання щодо спеціальності і місця служби. Але це виключно інтерактивний формат подачі документів і актуалізація інформації. Сама ж система мобілізації залишається такою, як вона є.

— На які реформи, впроваджені останнім часом, ви покладаєте найбільші надії?

— Напередодні повномасштабної війни ми ухвалили низку законів, спрямованих на максимальну відкритість і прозорість бюрократичних процедур. Зараз новопризначений міністр оборони Рустем Умєров першочерговим напрямом своєї діяльності визначив створення агенції військових закупівель. Законодавча база під це готова ще з 2020-го року, але війна внесла свої корективи.

Сьогодні йде активна робота над запровадженням агенції, яка буде займатися всіма нетаємними закупівлями: речовим забезпеченням, продуктами харчування, медициною тощ. Все це буде здійснюватися через прозорі процедури, що суттєво підвищить довіру західних партнерів в питанні надання нам військової допомоги.

Крім того, ми запроваджуємо стандарти НАТО з логістичного забезпечення, обліку військової техніки та зброї. Законодавча база під це також вже є, і це теж сприятиме отриманню допомоги від колективного Заходу. За результатами роботи тимчасової спеціальної комісії з перевірки процедури отримання нами військової допомоги і її освоєння, жодних зловживань ані з боку наших колег, ані з боку партнерів виявлено не було.

— А як щодо реформ у системі ВЛК та мобілізації?

— Ми удосконалили діяльність військово-лікарських комісій (ВЛК) на законодавчому рівні. Зокрема, передбачили можливість проходження комісії не лише в спеціалізованих лікарських закладах, а й у цивільних. Вже сформовано перелік мереж, де можна пройти загальну ВЛК або, у разі отримання поранення, пройти обстеження на непридатність до військової служби або на обмежену придатність.

Також удосконалено питання, пов'язані з відпочинком військовослужбовців. Ми передбачили можливість отримання відпусток до 30 днів основних і плюс — додаткові за сімейними обставинами. Аспекти грошового забезпечення теж були допрацьовані.

Верховна Рада і, зокрема, наш комітет робить максимум для забезпечення сектору безпеки та оборони. Найголовніше, що фактично всі надходження державного бюджету спрямовуються саме на цю сферу.

— Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вважає, що війна зайшла у глухий кут через паритет сил. Водночас президент Володимир Зеленський з цим не погоджується. Як ви бачите ситуацію, що розгортається на фронті?

— Говорити, що війна зійшла в глухий кут, ми точно не можемо. Йдуть бойові дії, наші Збройні сили і на південному, і на східному напрямку активно протидіють і поступово відтісняють ворога.

Ймовірно, інтерпретація висловлювань Валерія Залужного була не зовсім коректною. Він сказав, що ми досягли певного паритету і це дійсно так. Якщо на початку війни у рф була перевага в боєприпасах і обстрілах у 5-10 разів, то зараз ми зрівнялися в масованості застосування артилерії. Також зараз маємо паритет в бронетехніці. Ба більше — наша бронетехніка значно краща і якісніша, аніж їхня. Тому війна точно не зайшла в глухий кут, але щоб продемонструвати максимальну ефективність, нам необхідна допомога наших партнерів.

Варто враховувати, шо такого рівня інтенсивності бойових дій світ не знав з часів Другої світової війни. Якби ми отримали літаки влітку цього року, а танки — в минулому році, напевно, ми б досягли набагато більших успіхів. Думаю, головнокомандувач мав на увазі, що нам необхідно більше допомоги, яка дозволить зберегти життя військовослужбовців і одночасно ефективно зачищати територію від ворога.

— Рідні військових, які перебувають на фронті з першого дня повномасштабної війни, стурбовані відсутністю демобілізації і загалом чітко встановлених строків служби. Чи планується внесення змін у закон для вирішення цієї проблеми?

— На сьогодні я не бачу підстав для демобілізації. Йде повномасштабна конвенційна війна. Історія показує, що під час таких війн демобілізація до завершення бойових дій, як правило, не здійснюється. Так, дане питання обговорюється, ведуться гарячі дискусії, але говорити про якісь рішення на даний момент не доводиться.

Щоб предметно розглядати можливість демобілізації, потрібно розуміти мобілізаційний ресурс. Військовослужбовців, які зараз перебувають на фронті, необхідно кимось замінити, а для цього потрібно здійснити ряд великих і складних дій.

— Щоб військових на фронті було ким замінити, парламент ухвалив зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років, проте за півроку відповідний закон так і не був підписаний Володимиром Зеленським. У чому причина затримки?

— Так, закон був створений і наданий на підпис президента. В чому причина — запитання до Офісу президента, який є відповідальним за ці питання.