"Военнообязанным будет максимально комфортно": в Раде объяснили суть "смарт-мобилизации"

У граждан будет интерактивный доступ к своим персональным данным

Введение "смарт-мобилизации" на волне цифровизации вызвало немало вопросов у общественности. Что она собой представляет и чем отличается, объяснил в комментарии "Телеграфу" член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

В частности, изменения предусматриваются то, что ранее созданная система заработает на полную. У военнообязанных появится больше возможностей для внесения данных онлайн..

Однако, по словам Вениславского, нет смысла считать, что мобилизация будет осуществляться в электронном виде. "Смарт-мобилизация", как он отметил, в большей степени предусматривает, что закон Украины о Едином электронном реестре военнообязанных и призывниках, принятый еще в 2017-м году, заработает в полной мере.

У граждан будет интерактивный доступ к своим персональным данным в электронном кабинете. Где можно будет указать информацию об образовании, семейном положении, состоянии здоровья, профессии, а также выбрать потенциально интересную военно-учетную специальность, по которой он хотел бы служить. Также некоторые процедуры в рамках прохождения военно-учетной комиссии в формате очереди.

"Эти изменения направлены на то, чтобы сделать процесс максимально комфортным и удобным для военнообязанного, учитывать пожелания по специальности и месту службы. Но это исключительно интерактивный формат подачи документов и актуализация информации. Сама же система мобилизации остается такой, как она есть", — заметил Вениславский.

Больше о том, решением каких проблем по демобилизации, несовершенству работы системы ВЛК и снижению мобилизационного возраста для военнообязанных сегодня занимаются депутаты Верховной Рады, и какие из запросов общества парламентариям удовлетворить пока не удается, читайте в материале "Телеграфа" Что такое смарт -мобилизация и уволят ли из ВСУ воюющих два года — интервью с членом оборонного комитета

Напомним, "Телеграф" также писал, что е-реестр военнообязанных является удобным способом для сбора информации и оптимизации мобилизационных процессов в армию. Впрочем, такая база данных представляет угрозу использования российскими хакерами.