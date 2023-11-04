Мобилизация в армию должна быть настроена на качество, а не на количество — Юрий Гудыменко

Система мобилизации в Украине нуждается в реформировании, говорит Юрий Гудыменко.

Е-реестр военнообязанных является удобным способом для сбора информации и оптимизации мобилизационных процессов в армию. Впрочем, такая база данных представляет угрозу использования российскими хакерами.

О вероятности введения электронных повесток рассказал военнослужащий и глава ОО "Украинское объединение "Мрия" Юрий Гудыменко.

"Электронные повестки ничем принципиально от обычных повесток не отличаются. Единственный вопрос, что сейчас это технически невозможно реализовать. Об этом уже говорил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Я вижу в этом одну проблему: если такой реестр будет создан, то это еще одна база лиц, которая из-за уязвимости киберзащиты может попасть в руки российских хакеров. Чисто принципиально между электронными и бумажными повестками разницы нет, если мы говорим только об их форме", — заверил Юрий Гудыменко.

Военный призвал учитывать в первую очередь то, что сама система мобилизации нуждается в реформировании. Он обратил внимание на нехватку рекрутинговых подходов и ориентацию государства не только на количество мобилизованных, но и на качество их подготовки.

"Давайте говорить о комплексной реформе. Военнослужащие должны быть заинтересованы не только в наборе в армию необходимого количества людей, но и в том, чтобы эти люди были подготовлены, мотивированы. Соответственно, они должны быть полезны для командиров батальонов и бригад на месте", — подытожил Гудыменко.