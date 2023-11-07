Что такое смарт-мобилизация и будут ли увольнять с ВСУ тех, кто уже воюет, — интервью с членом комитета обороны

Нардеп рассказал о ключевых реформах, введенных во время полномасштабной войны

За 20 месяцев полномасштабной войны с рф у украинцев накопилось немало вопросов к правительству и парламенту. В последнее время остроты приобретают темы демобилизации, несовершенства работы системы военно-врачебных комиссий и снижение мобилизационного возраста для военнообязанных. Уровень напряжения в обществе повысился и после недавнего заявления Валерия Залужного о том, что война зашла в тупик из-за нехватки действительно мощной военной помощи от западных партнеров, которая позволила бы переломить ход боевых действий.

Решением каких проблем сегодня занимаются депутаты Верховной Рады, и какие из запросов общества парламентариям удовлетворить пока не удается? Об этом и другом "Телеграф" спрашивал у члена комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федора Вениславского.

- Вицепремьер Михаил Федоров анонсировал введение "смарт-мобилизации". Что она собой представляет и чем отличается от действующей системы?

— Пока не стоит говорить о существенных изменениях в самой системе, тем более считать, что мобилизация будет осуществляться в электронном виде. "Смарт-мобилизация" предусматривает, что закон Украины о Едином электронном реестре военнообязанных и призывниках, принятый еще в 2017-м году, заработает на полную мощность.

Можно будет иметь интерактивный доступ к своим персональным данным в электронном кабинете. Там гражданин сможет указать информацию об образовании, семейном положении, состоянии здоровья, профессии, а также выбрать потенциально интересную военно-учетную специальность, по которой он хотел бы служить. Плюс – некоторые процедуры в рамках прохождения военно-учетной комиссии в формате очереди.

Эти изменения направлены на то, чтобы сделать процесс максимально комфортным и удобным для военнообязанного, учитывать пожелания специальности и места службы. Но это только интерактивный формат подачи документов и актуализация информации. Сама же система мобилизации остается такой, как она есть.

— На какие реформы, внедренные в последнее время, вы возлагаете самые большие надежды?

— В преддверии полномасштабной войны мы приняли ряд законов, направленных на максимальную открытость и прозрачность бюрократических процедур. В настоящее время новоназначенный министр обороны Рустем Умеров первоочередным направлением своей деятельности определил создание агентства военных закупок. Законодательная база под это готова еще с 2020 года, но война внесла свои коррективы.

Сегодня идет активная работа над введением агентства, которое будет заниматься всеми не тайными закупками: вещевым обеспечением, продуктами питания, медициной и т.д. Все это будет осуществляться через прозрачные процедуры, что существенно повысит доверие западных партнеров по вопросу оказания нам военной помощи.

Кроме того, мы вводим стандарты НАТО по логистическому обеспечению, учету военной техники и оружия. Законодательная база под это уже есть, и это тоже будет способствовать получению помощи от коллективного Запада. По результатам работы временной специальной комиссии по проверке процедуры получения нами военной помощи и ее освоения, никаких злоупотреблений ни со стороны наших коллег, ни со стороны партнеров обнаружено не было.

— А как насчет реформ в системе ВВК и мобилизации?

— Мы усовершенствовали деятельность военно-врачебных комиссий (ВВК) на законодательном уровне. В частности, предусмотрена возможность прохождения комиссии не только в специализированных врачебных учреждениях, но и в гражданских. Уже сформирован список сетей, где можно пройти общую ВВК или, в случае получения ранения, пройти обследование на непригодность военной службы или ограниченную пригодность.

Также усовершенствованы вопросы, связанные с отдыхом военнослужащих. Мы предусмотрели возможность получения отпусков до 30 дней основных и плюс дополнительные по семейным обстоятельствам. Аспекты денежного довольствия тоже были доработаны.

Верховная Рада и, в частности, наш комитет делает максимум для обеспечения сектора безопасности и обороны. Самое главное, что фактически все поступления государственного бюджета направляются именно на эту сферу.

— Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный считает, что война зашла в тупик из-за паритета сил. В то же время президент Владимир Зеленский с этим не согласен. Как вы видите ситуацию, разворачивающуюся на фронте?

— Говорить, что война зашла в тупик, мы точно не можем. Идут боевые действия, наши вооруженные силы и на южном, и на восточном направлении активно противодействуют и постепенно оттесняют врага.

Вероятно, интерпретация высказываний Валерия Залужного была не совсем корректной. Он сказал, что мы достигли определенного паритета, и это действительно так. Если в начале войны у россии было преимущество в боеприпасах и обстрелах в 5-10 раз, то сейчас мы сравнялись в массированности применения артиллерии. Также сейчас есть паритет в бронетехнике. Более того, наша бронетехника значительно лучше и качественнее, чем их. Поэтому война точно не зашла в тупик, но чтобы продемонстрировать максимальную эффективность, нам необходима помощь наших партнеров.

Следует учитывать, что такого уровня интенсивности боевых действий мир не знал со времен Второй мировой войны. Если бы мы получили самолеты летом этого года, а танки — в прошлом году, наверное, мы добились гораздо больших успехов. Думаю, что главнокомандующий имел в виду, что нам необходимо больше помощи, которая позволит сохранить жизнь военнослужащих и одновременно эффективно зачищать территорию от врага.

— Родные военных, которые находятся на фронте с первого дня полномасштабной войны, обеспокоены отсутствием демобилизации и четко установленных сроков службы. Планируется ли внесение изменений в закон для решения этой проблемы?

— На сегодняшний день я не вижу оснований для демобилизации. Идет полномасштабная конвенционная война. История показывает, что в ходе таких войн демобилизация до завершения боевых действий, как правило, не осуществляется. Да, данный вопрос обсуждается, ведутся горячие дискуссии, но говорить о каких-либо решениях на данный момент не приходится.

Чтобы предметно рассматривать возможность демобилизации, следует понимать мобилизационный ресурс. Военнослужащих, которые сейчас находятся на фронте, необходимо кем-то заменить, а для этого нужно совершить ряд больших и сложных действий.

— Чтобы военных на фронте было кем заменить, парламент принял закон о снижении мобилизационного возраста с 27 до 25 лет, однако за полгода он так и не был подписан Владимиром Зеленским. В чем причина задержки?

— Да, закон был создан и предоставлен на подпись президента. В чем причина — вопрос к Офису президента, который ответственен за эти вопросы.