Как должны вручать повестки по закону: в ТЦК дали разъяснение

В ТЦК отмечают, что повестка должна быть вручена лично

Во время действия военного положения в Украине, которое 8 ноября продлили еще на 90 дней, повестку может получить любой военнообязанный мужчина в возрасте от 18 до 60 лет. Законодательством не определено где можно или нельзя выдавать приглашение в военкомат.

Фактически повестку представители ТЦК могут вручить лично в руки в любом месте: на улице, блокпосту, рабочем месте, по месту жительства. Как правильно должны вручаться этот документ военнообязанным, пояснила начальник пресс-службы Львовского областного ТЦК и СП Мария Левко в авторской колонке на ZAXID.NET.

По её словам, вручить повестку военнообязанному уполномочены:

представитель органа местного самоуправления;

руководитель предприятия, учреждения, организации, где работает военнообязанный;

управляющие многоквартирных домов;

должностные лица ТЦК.

Перед вручением повестки следует сначала установить личность человека. Именно поэтому от граждан страны требуют всегда иметь при себе документы. В случае запроса их нужно предоставлять уполномоченному лицу – то есть полицейским.

"Повестка должна быть вручена лично. Если лицо отказывается от получения повестки, составляется акт об отказе от получения повестки с подписями уполномоченных лиц и свидетелей и вручается военнообязанному под подпись", — говорит Левко.

Она уточнила, что вручение повестки не означает, что человека сразу же отправят на военные учения или на фронт. Повестка, в первую очередь, вручается для уточнения учетных данных.

Виды повесток

Повестки для уточнения данных. Их вручают для уточнения и обновления информации о составе семьи, состоянии здоровья военнообязанных, месте работы и т. д.

Повестка на прохождение военно-врачебной комиссии. Эта повестка за подписью начальника районного ТЦК и СП обязывает военнообязанного пройти медицинское обследование. К повестке прилагается карточка исследования и военнообязанного медосмотра. На этой карточке будет указан вывод ВЛК о пригодности, непригодности или ограниченной пригодности к военной службе.

Повестка для призыва на срочную военную службу. Этот документ предусматривает призыв на срочную службу. Но их сейчас не выдают, ведь призыв не производится из-за общей мобилизации.

Мобилизационное предписание. Такую повестку военнообязанному вручают после медкомиссии, если он признан годным к прохождению военной службы.

Ранее "Телеграф" сообщил, какие повестки будут присылать украинцам в ноябре 2023 года.