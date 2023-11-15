Игнорирование повесток: в ТЦК объяснили, что светит призывнику в случае нарушения

Закон предусматривает ответственность

В Украине продолжается мобилизация военнообязанных мужчин, которые разными путями пытаются ее избежать. Кто-то, доверяя горе-адвокатам и экспертам, начинает верить в то, что за игнорирование повестки не будет ответственности.

Но это совсем не так. Как пояснил в комментарии "Телеграфу" представитель Полтавского территориального центра комплектования и социальной поддержки майор Роман Истомин, стоит ожидать, как минимум, штрафа.

Распространенный миф о том, что повестки можно и нужно игнорировать и за это не будет ответственности, опровергается действующим законодательством Украины, в частности, ст. 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Согласно букве закона, Истомин говорит:

"… Нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета в особый период влечет наложение штрафа от пятидесяти до ста не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. Выписывается протокол, выносится админпостановление и с правонарушителя взимается штраф".

А вот за повторное правонарушение, как обозначает майор, может быть возбуждено уголовное производство по статье 337 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей штраф от 3400 до 8500 гривен или год исправительных работ.

За игнорирование мобилизационного распоряжения (которое часто называют "боевой повесткой"), согласно статье 336 Уголовного кодекса Украины, предусмотрено от трех до пяти лет лишения свободы.

Более подробно о том, какие мифы о мобилизации опроверг Роман Истомин, читайте в материале "Телеграфа" Выписанную на колене повестку можно игнорировать? В "военном комате" развеяли 10 популярных мифов о мобилизации

Ранее "Телеграф" объяснял, что делать с повесткой, которую бросили в почтовый ящик и что будет за ее игнорирование.