Имеют ли право работники военкомата проверять документы: украинцам дали однозначный ответ

Список лиц, имеющих право на проверку документов, определяет военный комендант

В Украине продлено действие общей мобилизации, поэтому многие граждане призывного возраста и дальше будут получать повестки от военкоматов. При этом работники ТЦК и СП во время патрулирования также имеют право проверять документы у гражданских лиц.

Об этом "Телеграфу" заявил спикер Полтавского территориального центра комплектования и социальной поддержки майор Роман Истомин. В то же время он отметил, что вручение работниками ТЦК повесток во время патрулирования также законно.

Истомин пояснил, что приказом военного коменданта определен перечень лиц, имеющих право на проверку документов во время патрулирования. По его словам, такая задача возлагается на сотрудников СБУ, полиции, ВСУ.

Соответственно, подчеркнул Истомин, территориальные центры комплектации и социальной поддержки как орган военного управления и структурное подразделение ВСУ также привлекаются к патрулированию. При этом он отметил, что представители ТЦК вправе проверять документы у граждан.

Подробнее о самых популярных мифах, которыми обросла мобилизация во время военного положения, читайте в материале "Телеграфа" "Выписанную на колене повестку можно игнорировать? В "военкомате" развеяли 10 популярных мифов о мобилизации".

Напомним, в Министерстве юстиции Украины заявили, что работники ТЦК, занимающиеся мобилизационными мерами, не имеют права требовать документы на проверку у гражданских и военнообязанных. Там также сообщили, представители каких государственных органов имеют такое право.