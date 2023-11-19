Военные заговорили о мобилизации украинских студентов, а части из них снимут стипендии

Мобилизация студентов смогла бы заменить старших мужчин

Повышение стипендий украинским студентам, о котором говорил президент Украины Владимир Зеленский, собираются произвести за счет выехавших за границу учеников. Этих стипендиатов лишат выплат.

Об этом сообщил заместитель Министра образования и науки Украины Михаил Винницкий в эфире телемарафона. По его словам, эта экономия средств позволит увеличить выплаты студентам, оставшимся в Украине.

"Мы не должны платить стипендии студентам, которые за границей. Они могут дальше учиться, но вопрос стипендиального обеспечения будет им, пожалуй, перекрыт. Эта экономия средств позволит нам увеличить стипендии для студентов, которые есть в Украине. Мы должны помочь студентам, оставшимся в стране, которые строят ее вместе с нами. Стипендия академическая как раз для того, чтобы они имели возможность получить те знания, которые потребуются им для победы Украины и после нее", – сказал он.

В это же время командир штурмового батальона 3 ОШБр Петр Горбатенко и вовсе поднял вопрос мобилизации студентов. По его мнению, которое он высказал в интервью журналистке Наталье Мосейчук, в Украине необходимо проводить более широкую мобилизацию.

"В чем проблема? Что студенты? Ну и что? Студенты не должны воевать? Должны. Они что, не умеют, не готовы, не рождены для войны? Никто не умеет, не готов, не рожден для войны. Вопрос в подходе к подготовке", — сказал он.

Командир батальона рассказал, что у 50-летних мобилизованных мужчин много хронических заболеваний, поэтому большинство из них уже не способны выполнять боевые задачи. Таким образом, мобилизация студентов смогла бы заменить старших мужчин призывного возраста для активных боевых действий.

Напомним, ранее мы писали о том, каких студентов могут призвать и какие болезни больше не повод для отсрочки.