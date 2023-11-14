Известный украинский вуз помогает уклонистам: что удалось выяснить журналистам (видео)

Количество студентов, которым за 30 лет, в украинских вузах резко увеличилось

Украинские мужчины нашли способ законно уклоняться от мобилизации. С начала полномасштабного вторжения количество студентов в украинских вузах резко увеличилось на 100 тысяч человек.

Об этом сказано в расследовании BIHUS Info. После вступления в вуз мужчины получают отсрочку от мобилизации и не боятся повесток от ТЦК СП.

Данные о повышении количества студентов обнародовали народные депутаты со ссылкой на министерство образования, а также некоторые медиа. Журналисты BIHUS Info призывного возраста попытались поступить в Киевский университет культуры и их охотно проконсультировали.

Сотрудников вуза не удивил мотив поступления в университет с целью избежания мобилизации. В деканате факультета дизайна вполне нормально отреагировали на то, что учиться "студенты" хотят не ради знаний, а ради отсрочки от призыва в армию и предложили выбрать дневную форму обучения, но в онлайн-режиме. В таком случае студенты могут посещать пары дистанционно, но на руках у них есть документ о том, что они якобы ежедневно посещают пары, а это дает отсрочку.

"Если "студент" идет за вторым высшим образованием и имеет предварительные дипломы, для поступления достаточно собеседования и оплаты обучения — без экзаменов", — добавили в Киевском университете культуры.

Именно этот вуз активно рекламируется в последние месяцы в крупнейших Телеграм-каналах Украины. По предварительным подсчетам, вуз мог потратить с сентября по ноябрь около 2 млн гривен только на рекламу. Примечательно, что набор студентов продолжается несмотря на то, что первый семестр практически закончился. Более того, поступить предлагают "за 2 часа" и не исключают возможность "онлайн обучения". У такой рекламы есть свои плоды. По данным NGL.Media, за последние полтора года количество студентов-мужчин в вузе резко увеличилось.

Журналистам удалось отыскать студента 37 лет, который владеет фитнес-бизнесом в Харькове. В 2023 году он подавался в два вуза: в Киеве на специальность "Гостинично-ресторанное дело", и в Харькове — на специальность "Науки о земле". В итоге выбрал столичный вуз. В комментарии мужчина заявил, что положительно относится к уклонению от мобилизации через поступление в вуз.

Аналогичное происходит и в других украинских заведениях высшего образования. Только в 2022 году 85 тысяч мужчин призывного возраста поступили в вузы ради отсрочки от мобилизации, а в 2023 году это количество увеличилось до 110 тысяч человек.

На данный момент законодательство Украины не запрещает мужчинам поступать в вузы и получать отсрочку от мобилизации. Но в сентябре 2023 года в ВР зарегистрировали законопроект, который предусматривает внесение изменений в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". В частности, отсрочку от мобилизации могут отменить тем студентам, которые получают второе и более высшее образование после 30 лет. В данный момент документ поставлен на паузу.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что грозит уклонистам, если они не явились в ТЦК СП после вручения повестки. В некоторых случаях может грозить лишение свободы.