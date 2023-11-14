Відомий український виш допомагає ухилянтам: що вдалося з’ясувати журналістам (відео)

Кількість студентів, яким за 30 років, в українських вишах різко збільшилась

Українські чоловіки знайшли спосіб законно ухилятися від мобілізації. З початку повномасштабного вторгнення кількість студентів в українських вишах різко збільшилась на 100 тисяч осіб.

Про це йдеться у розслідуванні BIHUS Info. Після вступу до вишу чоловіки отримують відстрочку від мобілізації та не бояться повісток від ТЦК СП.

Дані про підвищення кількості студентів оприлюднили народні депутати з посиланням на міністерство освіти та деякі медіа. Журналісти BIHUS Info призовного віку спробували вступити до Київського університету культури та їх охоче проконсультували.

Співробітників вишу не здивував мотив вступу до університету з метою уникнення мобілізації. У деканаті факультету дизайну цілком нормально відреагували на те, що вчитися "студенти" хочуть не заради знань, а заради відстрочки від призову до армії та запропонували обрати денну форму навчання, але в онлайн-режимі. У такому разі студенти можуть відвідувати пари дистанційно, але на руках вони мають документ про те, що вони нібито щодня відвідують пари, а це дає відстрочку.

"Якщо "студент" йде за другою вищою освітою і має попередні дипломи, для вступу достатньо співбесіди та оплати навчання — без іспитів", - додали в Київському університеті культури.

Саме цей виш активно рекламується останніми місяцями у найбільших Телеграм-каналах України. За попередніми підрахунками, виш міг витратити з вересня по листопад близько 2 млн гривень лише на рекламу. Примітно, що набір студентів продовжується, попри те, що перший семестр практично закінчився. Щобільше, вступити пропонують "за 2 години" та не виключають можливість "онлайн навчання". Така реклама має свої плоди. За даними NGL.Media, за останні півтора року кількість студентів-чоловіків у виші різко збільшилася.

Журналістам вдалося відшукати студента 37 років, який володіє фітнес-бізнесом у Харкові. 2023 року він подавався до двох вишів: у Києві на спеціальність "Готельно-ресторанна справа", і в Харкові — на спеціальність "Науки про землю". У результаті обрав столичний виш. У коментарі чоловік заявив, що позитивно ставиться до ухилення від мобілізації через вступ до вишу.

Аналогічний відбувається і в інших українських закладах вищої освіти. Тільки 2022 року 85 тисяч чоловіків призовного віку вступили до вишів заради відстрочки від мобілізації, а 2023 року ця кількість збільшилася до 110 тисяч осіб.

На цей час законодавство України не забороняє чоловікам вступати до вишів та отримувати відстрочку від мобілізації. Але у вересні 2023 року у ВР зареєстрували законопроєкт, який передбачає внесення змін до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Зокрема, відстрочку від мобілізації можуть скасувати тим студентам, які здобувають другу та вищу освіту після 30 років. Наразі документ поставлено на паузу.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що загрожує ухилянтам, якщо вони не з’явилися до ТЦК СП після вручення повістки. У деяких випадках може загрожувати позбавлення волі.