Некоторым украинским студентам могут разрешить выезжать за границу: что говорит Зеленский и МОН

В Минобразования пообещали найти решение вопросу выезда студентов на обучение или практику

Президент Украины Владимир Зеленский встретился со студентами Мариупольский государственный университет, который после оккупации города перебрался в Киев. Глава государство пообещал рассмотреть вопрос выезда студентов за границу во время войны.

Об этом сказано на сайте ОП. Министр образования Украины Оксен Лисовой также присутствовал на встрече и отметил, что студенты — это залог будущего Украины.

Студенты поинтересовались у президента, можно ли сделать что-то, чтобы облегчить им поездки за пределы Украины в период военного положения. В первую очередь это нужно в целях обучения и стажировки.

Владимир Зеленский в свою очередь отметил, что в этом вопросе важно избежать напряжения между военными и гражданскими. Поэтому, чтобы никого не ущемлять в праве выезда за пределы Украины, нужно найти справедливое решение.

"Отдельные программы, по которым люди немобилизационного возраста, ученые для развития или получения знаний, которые нужны Украине… Я считаю, что Министерство должно проработать и дать вам возможность принести эти знания в Украину", – убежден Глава государства.

В свою очередь министр образования Украины Оксен Лисовой отметил, что министерство займется вопросом решения проблемы выезда студентов за границу. Но касаться это будет только тех, кто не попадает под мобилизационный возраст, то есть, младше 18 лет.

"По поручению Президента изучаем возможность повышения размера академических стипендий лучшим студентам и ищем решение проблемы выезда за границу студентов немобилизационного возраста в рамках академической мобильности", — написал он.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, в каких случаях студента могут мобилизовать. Отсрочка действует не во всех случаях.