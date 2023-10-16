В ТЦК объяснили, почему некоторых студентов могут мобилизовать

Их могут призвать, если у них нет иных оснований для предоставления отсрочки

В Украине студент может быть мобилизован в ряды Вооруженных сил, если он возьмет академический отпуск. Дело в том, что этот период не считается прохождением обучения.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" заявил спикер Полтавского областного территориального центра комплектации и соцподдержки (ТЦК и СП) майор Роман Истомин. Он разъяснил детали соответствующего письма Министерства образования и науки Украины.

"В последнем абзаце достаточно четко указано, что пребывание в академотпуске не является обучением, поэтому подлежат призыву по мобилизации. То есть сначала в учебный центр, а затем в подразделение", — подчеркнул он.

Как известно, 11 октября заместитель председателя Минобразования Михаил Винницкий подписал письмо руководителям высших учебных заведений. В нем говорится, что в случае реализации права на перерыв в обучении студент перестает иметь отсрочку от мобилизации в соответствии со статьей 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", поскольку такие лица не участвуют в учебном процессе.

"Такие лица могут подлежать призыву на военную службу во время мобилизации на особый период, если у них нет иных оснований для предоставления отсрочки от призыва. В случае призыва они имеют право на продление академического отпуска по мобилизации", — говорится в письме.

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Напомним, в Министерстве юстиции заявили, что работники ТЦК, занимающиеся мобилизационными мерами, не имеют права требовать документы на проверку у гражданских и военнообязанных.