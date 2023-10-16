У ТЦК пояснили, чому деяких студентів можуть мобілізувати

Їх можуть призвати, якщо вони не мають інших підстав для надання відстрочки

В Україні студент може бути мобілізований до лав Збройних сил, якщо він візьме академічну відпустку. Річ у тім, що цей період не вважається проходженням навчання.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" заявив речник Полтавського обласного територіального центру комплектації та соцпідтримки (ТЦК і СП) майор Роман Істомін. Він роз'яснив деталі відповідного листа Міністерства освіти та науки України.

"В останньому абзаці досить чітко зазначено, що перебування в академвідпустці не є навчанням, тож підлягають призову за мобілізацією. Тобто спочатку в навчальний центр, а потім у підрозділ", — підкреслив він.

Як відомо, 11 жовтня заступник голови Міносвіти Михайло Вінницький підписав листа керівникам вищих навчальних закладів. У ньому йдеться про те, що у разі реалізації права на перерву у навчанні студент перестає мати відстрочку від мобілізації відповідно до статті 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", оскільки такі особи не беруть участі у навчальному процесі.

"Такі особи можуть підлягати призову на військову службу під час мобілізації на особливий період, якщо вони не мають інших підстав для надання відстрочки від призову. У разі призову вони мають право на продовження академічної відпустки з мобілізації", — йдеться у листі.

Читайте більше заяв Романа Істоміна на сайті "Телеграф": "Про хвороби, з якими беруть у ЗСУ, про видачу повісток на вулиці і брехню роспропаганди: інтерв'ю з речником Полтавського військкомату, ч.II".

Нагадаємо, у Міністерстві юстиції заявили, що працівники ТЦК, які займаються мобілізаційними заходами, не мають права вимагати документи на перевірку у цивільних та військовозобов’язаних.