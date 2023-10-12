Чи можуть військкоми перевіряти документи в українців: у Мін'юсті дали чітку відповідь

Займатися цим можуть лише уповноважені представники певних структур

Україні продовжено дію загальної мобілізації через що багато наших громадян і далі отримуватимуть повістки від військкоматів. При цьому працівники ТЦК, які займаються мобілізаційними заходами , не мають права вимагати документи на перевірку у цивільних та військовозобов’язаних.

Про це повідомили у Мін’юсті. Там пояснили, що саме тому на практиці співробітники ТЦК та СП патрулюють разом із представниками Нацполіції та вручають повістки чоловікам.

А хто може перевіряти документи?

Уповноважені представники:

Національної поліції України,

Служби безпеки України,

Національної Гвардії України,

Державної прикордонної служби України,

Державної міграційної служби України,

Державної митної служби України,

Збройних Сил України.

Більше про мобілізацію у жовтні ви можете прочитати в інтерв’ю представника Полтавського обласного ТЦК та СП майора Романа Істоміна під назвою "Про мобілізацію жінок і студентів, відстрочку для нардепів і поповнення втрат: інтерв'ю з речником Полтавського військкомату, ч.І".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, кого з українців зараз активно призиватимуть до армії.