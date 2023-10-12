Могут ли военкомы проверять документы у украинцев: в Минюсте дали четкий ответ
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Заниматься этим могут только уполномоченные представители определенных структур
Украине продолжено действие всеобщей мобилизации из-за чего многие наши граждане и дальше будут получать повестки от военкоматов. При этом сотрудники ТЦК, которые занимаются мобилизационными мероприятиями не имеют права требовать документы на проверку у гражданских и военнообязанных.
Об этом сообщили в Минюсте. Там пояснили, что именно поэтому на практике сотрудники ТЦК и СП патрулируют вместе с представителями Нацполиции и вручают повестки мужчинам.
А кто может проверять документы?
Уполномоченные представители:
- Национальной полиции Украины,
- Службы безопасности Украины,
- Национальной Гвардии Украины,
- Государственной пограничной службы Украины,
- Государственной миграционной службы Украины,
- Государственной таможенной службы Украины,
- Вооруженных сил Украины.
Больше о мобилизации в октябре вы можете прочитать в интервью представителя Полтавского областного ТЦК и СП майора Романа Истомина под назваением "О мобилизации женщин и студентов, отсрочке для нардепов и восполнении потерь: интервью со спикером Полтавского военкомата, ч.I".
Напомним, ранее мы писали о том, кого из украинцев сейчас будут активно призывать в армию.