Укр

Могут ли военкомы проверять документы у украинцев: в Минюсте дали четкий ответ

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
Дата публикации
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Автор
Армияinform Новость обновлена 12 октября 2023, 12:06

Заниматься этим могут только уполномоченные представители определенных структур

Украине продолжено действие всеобщей мобилизации из-за чего многие наши граждане и дальше будут получать повестки от военкоматов. При этом сотрудники ТЦК, которые занимаются мобилизационными мероприятиями не имеют права требовать документы на проверку у гражданских и военнообязанных.

Об этом сообщили в Минюсте. Там пояснили, что именно поэтому на практике сотрудники ТЦК и СП патрулируют вместе с представителями Нацполиции и вручают повестки мужчинам.

А кто может проверять документы?

Уполномоченные представители:

  • Национальной полиции Украины,
  • Службы безопасности Украины,
  • Национальной Гвардии Украины,
  • Государственной пограничной службы Украины,
  • Государственной миграционной службы Украины,
  • Государственной таможенной службы Украины,
  • Вооруженных сил Украины.

Больше о мобилизации в октябре вы можете прочитать в интервью представителя Полтавского областного ТЦК и СП майора Романа Истомина под назваением "О мобилизации женщин и студентов, отсрочке для нардепов и восполнении потерь: интервью со спикером Полтавского военкомата, ч.I".

Напомним, ранее мы писали о том, кого из украинцев сейчас будут активно призывать в армию.

Теги:
#Украина #Проверка #Документы #Мобилизация