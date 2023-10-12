Могут ли военкомы проверять документы у украинцев: в Минюсте дали четкий ответ

Заниматься этим могут только уполномоченные представители определенных структур

Украине продолжено действие всеобщей мобилизации из-за чего многие наши граждане и дальше будут получать повестки от военкоматов. При этом сотрудники ТЦК, которые занимаются мобилизационными мероприятиями не имеют права требовать документы на проверку у гражданских и военнообязанных.

Об этом сообщили в Минюсте. Там пояснили, что именно поэтому на практике сотрудники ТЦК и СП патрулируют вместе с представителями Нацполиции и вручают повестки мужчинам.

А кто может проверять документы?

Уполномоченные представители:

Национальной полиции Украины,

Службы безопасности Украины,

Национальной Гвардии Украины,

Государственной пограничной службы Украины,

Государственной миграционной службы Украины,

Государственной таможенной службы Украины,

Вооруженных сил Украины.

Больше о мобилизации в октябре вы можете прочитать в интервью представителя Полтавского областного ТЦК и СП майора Романа Истомина под назваением "О мобилизации женщин и студентов, отсрочке для нардепов и восполнении потерь: интервью со спикером Полтавского военкомата, ч.I".

Напомним, ранее мы писали о том, кого из украинцев сейчас будут активно призывать в армию.