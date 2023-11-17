Деяким українським студентам можуть дозволити виїжджати за кордон: що каже Зеленський та МОН

У Міносвіти пообіцяли знайти вирішення питання виїзду студентів на навчання чи практику

Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі студентами Маріупольського державного університету, який після окупації міста перебрався до Києва. Глава держави пообіцяв розглянути питання виїзду студентів за кордон під час війни.

Про це йдеться на сайті ОП. Міністр освіти України Оксен Лісовий також був присутнім на зустрічі та зазначив, що студенти – це запорука майбутнього України.

Студенти поцікавилися у президента, чи можна зробити щось, щоб полегшити їм поїздки за межі України у період воєнного стану. Насамперед це потрібно з метою навчання та стажування.

Володимир Зеленський своєю чергою зазначив, що у цьому питанні важливо уникнути напруги між військовими та цивільними. Тому, щоб нікого не обмежувати правом виїзду за межі України, потрібно знайти справедливе рішення.

"Окремі програми, за якими люди немобілізаційного віку, вчені для розвитку чи отримання знань, які потрібні Україні… Я вважаю, що Міністерство має опрацювати та дати вам можливість принести ці знання в Україну", – переконаний Глава держави.

Своєю чергою, міністр освіти України Оксен Лісовий зазначив, що міністерство займеться питанням розв'язання проблеми виїзду студентів за кордон. Але це стосуватиметься лише тих, хто не потрапляє під мобілізаційний вік, тобто молодше 18 років.

"За дорученням Президента вивчаємо можливість підвищення розміру академічних стипендій найкращим студентам та шукаємо розв'язання проблеми виїзду за кордон студентів немобілізаційного віку в рамках академічної мобільності", - написав він.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, у яких випадках студента можуть мобілізувати. Відстрочка діє не завжди.