Військові заговорили про мобілізацію українських студентів, а частині з них знімуть стипендії

Мобілізація студентів змогла замінити старших чоловіків

Підвищення стипендій українським студентам, про яке говорив президент України Володимир Зеленський, збираються зробити за рахунок учнів, які виїхали за кордон. Цих стипендіатів позбавлять виплат.

Про це повідомив заступник міністра освіти та науки України Михайло Вінницький в ефірі телемарафону. За його словами, ця економія коштів дозволить збільшити виплати студентам, які залишилися в Україні.

"Ми не повинні платити стипендії студентам, які за кордоном. Вони можуть далі вчитися, але питання стипендіального забезпечення буде їм, мабуть, перекрите. Ця економія коштів дозволить нам збільшити стипендії для тих студентів, які є в Україні. Ми маємо допомогти студентам, які залишилися в країні, які будують її разом з нами. Стипендія академічна якраз для того, щоб вони мали змогу отримати ті знання, які будуть потрібні їм для перемоги України і після неї", – сказав він.

У цей же час командир штурмового батальйону 3 ЗШБр Петро Горбатенко і зовсім порушив питання мобілізації студентів. На його думку, яку він висловив в інтерв’ю журналістці Наталії Мосейчук, в Україні необхідно проводити ширшу мобілізацію.

"У чому проблема? Що студенти? Ну і що? Студенти не повинні воювати? Повинні. Вони що, не вміють, не готові, не народжені для війни? Ніхто не вміє, не готовий, не народжений для війни. Питання у підході до підготовки", — сказав він.

Командир батальйону розповів, що у 50-річних мобілізованих чоловіків багато хронічних захворювань, тому більшість із них уже не здатні виконувати бойові завдання. Таким чином, мобілізація студентів змогла замінити старших чоловіків призовного віку для активних бойових дій.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яких студентів можуть закликати та які хвороби більше не привід для відстрочення.