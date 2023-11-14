Чи мають право працівники військкомату перевіряти документи: українцям дали однозначну відповідь

Перелік осіб, які мають право на перевірку документів, визначає військовий комендант

В Україні продовжено дію загальної мобілізації тому багато громадян призовного віку і далі отримуватимуть повістки від військкоматів. При цьому працівники ТЦК та СП під час патрулювання також мають право перевіряти документи у цивільних громадян.

Про це "Телеграфу" заявив речник Полтавського територіального центру комплектування та соціальної підтримки майор Роман Істомін. Водночас він зазначив, що вручення працівниками ТЦК повісток під час патрулювання також є законним.

Істомін пояснив, що наказом військового коменданта визначений перелік осіб, які мають право на перевірку документів під час патрулювання. За його словами, таке завдання покладається на співробітників СБУ, поліції, ЗСУ.

Відповідно, підкреслив Істомін, територіальні центри комплектації та соціальної підтримки, як орган військового управління і структурний підрозділ ЗСУ, також залучаються до патрулювання. При цьому він зазначив, що представники ТЦК мають право перевіряти документи у громадян.

Детальніше про найпопулярніші міфи, якими обросла мобілізація під час воєнного стану, читайте у матеріалі "Телеграфа" "Виписану на коліні повістку можна ігнорувати? У "військкоматі" розвіяли 10 популярних міфів про мобілізацію".

Нагадаємо, у Міністерстві юстиції України заявили, що працівники ТЦК, які займаються мобілізаційними заходами, не мають права вимагати документи на перевірку у цивільних та військовозобов’язаних. Там також повідомили, представники яких державних органів мають таке право.