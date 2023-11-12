Чи мають право співробітники ТЦК перевіряти документи: адвокат пояснив нюанси

Є кілька випадків, коли уповноважена особа має право вимагати пред’явлення документів

В Україні продовжили дію воєнного стану та загальної мобілізації. Проте співробітники ТЦК не мають права вимагати у перехожих документи для перевірки.

Про це в Instagram повідомив адвокат Володимир Крекотень. За його словами, чинним законодавством не затверджено бланків якихось посвідчень, що давали б право представникам ТЦК просто так перевіряти документи у будь-якого перехожого.

"Так само, ані комендант, ані начальник ТЦК не має повноважень видавати подібні посвідчення. Враховуйте це, якщо на вулиці до вас звернеться людина у формі та вимагатиме ваші документи, пред’явивши подібне посвідчення", — зазначив юрист.

Крекотень пояснив, що відповідно до змісту пункту 7 постанови КМУ від 29 грудня 2021 р. № 1456, уповноважена особа має право вимагати в особи пред’явлення нею документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, у таких випадках:

якщо особа має зовнішні ознаки, схожі на ознаки особи, яка перебуває в розшуку, або безвісно зниклої особи;

якщо існує достатньо підстав вважати, що особа вчинила або має намір вчинити правопорушення;

якщо особа перебуває на території чи об’єкті зі спеціальним режимом;

якщо в особи є зброя, боєприпаси, наркотичні засоби та інші речі, обіг яких обмежений або заборонений або для зберігання, для використання чи перевезення яких потрібен дозвіл, якщо встановити такі права іншим чином не можливо;

якщо особа перебуває в місці вчинення кримінального, адміністративного правопорушення або дорожньо-транспортної пригоди, іншої надзвичайної події;

якщо зовнішні ознаки особи чи транспортного засобу або дії особи дають достатні підстави вважати, що особа причетна до вчинення правопорушення, транспортний засіб може бути знаряддям чи об’єктом вчинення правопорушення;

порушення особою відповідних заборон, введених на території, де запроваджено правовий режим воєнного стану.

Він також зазначив, що відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, у яких випадках студентам не варто очікувати мобілізації, а у яких вони цілком законно можуть отримати повістку. А також, що робити студенту у випадку отримання повістки.