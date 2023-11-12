Имеют ли право сотрудники ТЦК проверять документы: адвокат объяснил нюансы

Есть несколько случаев, когда уполномоченное лицо вправе потребовать предъявления документов

В Украине продлили действие военного положения и общей мобилизации. Тем не менее сотрудники ТЦК не имеют права требовать у прохожих документы для проверки.

Об этом в Instagram сообщил адвокат Владимир Крекотень. По его словам, действующим законодательством не утверждены бланки каких-либо удостоверений, которые давали бы право представителям ТЦК просто так проверять документы у любого прохожего.

"Так же ни комендант, ни начальник ТЦК не имеет полномочий выдавать подобные удостоверения. Учитывайте это, если на улице к вам обратится человек в форме и потребует ваши документы, предъявив подобное удостоверение", — отметил юрист.

Крекотень пояснил, что в соответствии с содержанием пункта 7 постановления КМУ от 29 декабря 2021 г. № 1456, уполномоченное лицо вправе потребовать у лица предъявления им документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины или специальный статус лица, в следующих случаях:

если лицо имеет внешние признаки, похожие на признаки находящегося в розыске лица или безвестно исчезнувшего лица;

если существует достаточно оснований полагать, что лицо совершило или намерено совершить правонарушение;

если лицо находится на территории или объекте со специальным режимом;

если у лица есть оружие, боеприпасы, наркотические средства и другие вещи, обращение которых ограничено или запрещено или для хранения, использование или перевозка которых требует разрешения, если установить такие права иным образом невозможно;

если лицо находится в месте совершения уголовного, административного правонарушения или ДТП, другого чрезвычайного происшествия;

если внешние признаки лица или транспортного средства или действия лица дают достаточные основания полагать, что лицо имеет отношение к совершению правонарушения, транспортное средство может быть орудием или объектом совершения правонарушения;

нарушение лицом соответствующих запретов, введенных на территории, где введен правовой режим военного положения.

Он также отметил, что в соответствии со статьей 19 Конституции Украины органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины.

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