Скандал з нічною "мобілізацією" водія дитячої команди в Ужгороді: що кажуть у ТЦК і хостелі

Закарпатський ТЦК і СП провів спільні заходи із Нацполіцією

Поїздка на змагання до Ужгорода вінницьких тхеквондистів перетворилась на випробування для дітей і тренерів. А все через рейд, який проводили працівники місцевого ТЦК і СП в нічний час, в його ході вони "впіймали" порушника — водія автобуса, що мав доставляти команду з місця ночівлі до місця проведення турніру. Натомість у військкоматі вже відреагували на хвилю обурення у мережі: вони начебто впіймали ухилянта і вчинили з ним відповідно до закону.

— Наші вінницькі діти поїхали на всеукраїнські змагання з тхеквондо в Ужгород, збірна України, — описав коротко історію на своїй сторінці у Facebook журналіст Віталій Павловський. — Водій "Ікаруса", що перевозить діток з Вінниці на Ужгород, з готелю на спорткомплекс та знову в готель, заночував в хостелі "Монада", де його о 01:30 ночі разом з іншими чоловіками закрутили військові разом з поліцією! Пояснення, що він єдиний водій з групою спортсменів збірної України, їм не аргумент! Всіх на нічну комісію, у воєнкомат! Телефони забрали, інформацію своїм рідним, тренерам повідомити не було змоги.

Як повідомили "Телеграфу" у згаданому хостелі, дійсно, напередодні до них завітали поліцейські разом з військовими. Це трапилось приблизно о 23-й годині й такий візит був не вперше.

— Зараз такий стан, що до нас могли завітати правоохоронці, запитати, чи проживає у нас та чи інша людина. Ми ж не знаємо, з якою метою вони її розшукують, — розповіла адміністраторка хостела Ірина. — Також якось перевіряли, чи живуть у нас іноземці. В принципі, це нормальний процес. Але такого масштабу перевірка була вперше. Скільки людей забрали — точно не знаю, бо приїхала після дзвінка працівників, а про затриманого водія спортсменів дізналась вже згодом з новин.

Поки чоловік, який відповідав за транспортування дітей, перебував у ТЦК і СП, тренерам довелось вирішувати питання переміщення по місту. А згодом добувати ключі від автобуса, щоб доставити команду додому. За словами Віталія, жоден з місцевих чоловіків-водіїв, до яких звернулась команда, не наважились завітати до військкомату. З цим допомогла переселенка з Маріуполя Юліана, яка наразі мешкає в Ужгороді.

— Кульмінація всієї цієї неприємної історії, де люди, маючи владу, стають авторитарними, де порушення законів і Конституції України стає нормою, де діти можуть стати заручниками "А у нас команда", та між варіантом, де після нічного спільного рейду в готелі, насильного проходження комісії та отримання військового квитка, одразу відправляють на учебку, замість дати повістку на відправку з відстрочкою 3…5 днів, вибирають перший, — згодом описав журналіст продовження історії. — "А як же діти? Діти почекають, ухилянтів потрібно карати таким чином! А він ухилянт!"

В Закарпатському обласному ТЦК і СП підтвердили, що мали місце "спільні заходи із Нацполіцією України щодо перевірки дотримання правил військового обліку та виявлення громадян, які ухиляються від мобілізації".

— Представниками спільних груп було виявлено громадянина, який не надав інформації про перебування на військовому обліку, — йдеться в офіційному повідомленні. — Представники Нацполіції доставили його до Ужгородського РТЦК та СП для уточнення військово-облікових даних. При уточненні з’ясувалося, що у громадянина законних підстав на відстрочку по мобілізації (які передбачені 23 статтею Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію") нема, і останній безпідставно уникає військової служби в Збройних силах України.

В коментарях українці обурені таким ставленням представників військкоматів до чоловіків загалом, і дивуються, чи справді могла бути проведена "нічна медична комісія", а водія відразу віправлено на навчання без можливості потрапити додому і пройти всю процедуру мобілізації без поспіху.

*Наразі "Телеграф" намагається з'ясувати долю водія й отримати роз'яснення, чи дійсно чоловіка так оперативно мобілізували до війська.