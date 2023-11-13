Скандал с ночной "мобилизацией" водителя детской команды в Ужгороде: что говорят в ТЦК и хостеле

Закарпатский ТЦК и СП провел совместные мероприятия с Нацполицией

Поездка на соревнования в Ужгород винницких тхэквондистов превратилась в испытания для детей и тренеров. А все из-за рейда, который проводили работники местного ТЦК и СП вместе с полицейскими в ночное время, в его ходе они "поймали" нарушителя — водителя автобуса, который должен был доставлять команду с места ночевки до места проведения турнира. В военкомате уже отреагировали на волну возмущения в сети: они вроде бы поймали уклониста и поступили с ним по закону.

— Наши винницкие дети поехали на всеукраинские соревнования по тхэквондо в Ужгород, сборная Украины, — коротко описал историю на своей странице в Facebook журналист Виталий Павловский. — Водитель "Икаруса", перевозящий детей из Винницы в Ужгород, из гостиницы в спорткомплекс и снова в гостиницу, заночевал в хостеле "Монада", где его в 01:30 ночи вместе с другими мужчинами скрутили военные вместе с полицией! Объяснение, что он единственный водитель с группой спортсменов сборной Украины, им не довод! Всех на ночную комиссию, в военкомат! Телефоны забрали, информацию своим родным, тренерам сообщить не было возможности.

Как сообщили "Телеграфу" в упомянутом хостеле, действительно, накануне их посетили полицейские вместе с военными. Это произошло примерно в 23:00 и такой визит был не первый.

— Сейчас такая обстановка, что к нам могли прийти правоохранители, спросить, проживает ли у нас тот или иной человек. Мы же не знаем, с какой целью они его разыскивают, – рассказала администратор хостела Ирина. — Также как-то проверяли, живут ли у нас иностранцы. В принципе это нормальный процесс. Но такого масштаба проверка была впервые. Сколько людей забрали — точно не знаю, потому что приехала после звонка работников, а о задержанном водителе спортсменов узнала уже впоследствии из новостей.

Пока мужчина, отвечавший за транспортировку детей, находился в ТЦК и СП, тренерам пришлось решать вопрос перемещения по городу. А потом добывать ключи от автобуса, чтобы доставить команду домой. По словам Виталия, ни один из местных мужчин-водителей, к которым обратилась команда, не решился посетить военкомат. С этим помогла переселенка из Мариуполя Юлиана, которая живет в Ужгороде.

— Кульминация всей этой неприятной истории, где люди, имея власть, становятся авторитарными, где нарушение законов и Конституции Украины становится нормой, где дети могут стать заложниками "А у нас команда" и между вариантом, где после ночного совместного рейда в отеле, насильственного прохождения комиссии и получения военного билета сразу отправляют в учебку, вместо дать повестку на отправку с отсрочкой 3…5 дней, выбирают первый, — впоследствии описал журналист продолжение истории. — "А как же дети? Дети подождут, уклонистов нужно наказывать таким образом! А он уклонист!"

В Закарпатском областном ТЦК и СП подтвердили, что имели место "общие мероприятия с Нацполицией Украины по проверке соблюдения правил военного учета и выявления уклоняющихся от мобилизации граждан".

— Представителями совместных групп был обнаружен гражданин, не предоставивший информации о пребывании на воинском учете, — говорится в официальном сообщении. — Представители Нацполиции доставили его в Ужгородский РТЦК и СП для уточнения военно-учетных данных. При уточнении выяснилось, что у гражданина законных оснований на отсрочку от мобилизации (предусмотренные 23 статьей Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации") нет, и последний безосновательно избегает военной службы в Вооруженных силах Украины.

В комментариях украинцы возмущены таким отношением представителей военкоматов к мужчинам в целом и удивляются, действительно ли могла быть проведена "ночная медицинская комиссия", а водитель сразу отправлен на обучение без возможности попасть домой и пройти всю процедуру мобилизации без спешки.

*Пока "Телеграф" пытается выяснить судьбу водителя и получить разъяснение, действительно ли мужчину так оперативно мобилизовали в армию.