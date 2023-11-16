"Громадяни мають розуміти": в "Слузі народу" анонсували нові закони щодо мобілізації та ротацій

До кінця року влада представлять новий законопроект про службу в армії

Народний депутат України від партіїї "Слуга народу" Мар'яна Безугла анонсувала нові законопроекти, повя'зані з армією. Вона дала зрозуміти, шо вони стосуватимуться і питань мобілізації, і демобілізації військовослужбовців.

На свої сторінці у Facebook нардепка повідомила, що зараз іде активна робота з профільним міністерством. І наголосила, що "громадяни мають розуміти та усвідомлювати свій шлях".

"Хто і як служитиме? Які права? Які обов’язки? Коли і як демобілізація і ротації? Опрацьовуємо. Працюємо з військовим керівництвом аби прийти до спільного і врівноваженого рішення. Не може бути невідомості. Активна робота з Міноборони. Результатом будуть як законодавчі зміни, так й організаційний план", — написала вона.

Говорячи про терміни, вона уточнила, що нові рішення будуть презентовані до кінця поточного року.

Нагадаємо, що чоловіки віком від 18 до 27 років вважаються призовниками на строкову службу. Але через повномасштабне вторгнення такий призов до армії не відбувається.

Якщо призовникові вже виповнюється 27 років, він не проходив термінову службу, але все одно вважається військовозобов’язаним і може його мобілізувати.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у ТЦК повідомили, за якої умови співробітники центру комплектування можуть перевіряти на вулиці документи. Список таких осіб визначається наказом військового коменданта.