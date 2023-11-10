"У нас єдина позиція, але...": Єрмак відповів на питання про відносини між Зеленським та Залужним

Говорячи на цю тему, він увесь час переходив на абстрактні міркування

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував чутки про можливі протиріччя між президентом України, Верховним головнокомандувачем Володимиром Зеленським та головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Вони виникли на тлі публікацій головкому у західній пресі, де він констатував, що ситуація на фронті зайшла в глухий кут.

Свою думку щодо цього Єрмак озвучив в інтерв’ю журналістці Наталі Мосейчук. Воно було записане на Мальті, де проходив саміт української "Формули Миру", Єрмак очолював нашу делегацію.

"По-перше... мені нема чого додати до того, що дуже чітко сказав президент, коли йому поставили це питання. По-друге, я б хотів сказати, що, безумовно, практично вже два роки... люди втомилися... безумовно є моменти, які потрібно міняти, безумовно, сьогодні всі рішення приймаються на ставці верховного головнокомандувача. Я можу сказати, що це нормальний процес, ми не в росії живемо й одним з головних факторів є наша єдність. Тому що допомагають людям, в яких вірять", — сказав Єрмак.

Мосейчук поставила йому пряме запитання: "У Залужної та Зеленської єдність є?". На це він відповів: "А як може бути інакше".

"У нас є єдина позиція — перемогти в цій війні, але безумовно, сьогодні йде постійний діалог, постійна робота, 24 на 7, ми повинні бути ще розумнішими, ще креативнішими", — знову вдарився в абстракції голова ОП.

Журналістка знову спробувала повернути його до конкретики: "Розмови про те, що Зеленський збирається замінити Залужного на якогось іншого головкома, вони мають підстави?".

"Я не чув про це. У мене немає такої інформації", — відповів Єрмак.

Як повідомляв "Телеграф", днями росіяни запустили черговий фейк, у якому використали відеоряд із головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. На їхній фальшивці Залужний нібито звинувачує українську владу в загибелі свого помічника Геннадія Частякова і нібито закликає до державного перевороту.