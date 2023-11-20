Кабмін звільнив голову Держспецзв'язку та його заступника: розкрито схему на десятки мільйонів

На додачу підозрюється ще чотири особи

У понеділок, 20 листопада, Кабінет міністрів провів зміни у кадровому блоці Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України. Було звільнено Юрія Щиголя з посади голови та Віктора Жору — його заступника з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Їх підозрюють у незаконному заволодінні більш як 62 млн грн.

Натомість Камбін призначив Дмитра Маковського тимчасово виконуючим обовʼязки голови. Про кадрові зміни повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Юрій Щиголь очолював Держспецзвʼязку з липня 2020 року. Дмитро Маковський, на якого наразі покладено тимчасове виконання обовʼязків голови служби, був його першим заступником.

Дмитро Маковський — т.в.о. голови Держспецзвʼязку

Юрій Щиголь — ексголова Держспецзвʼяку

Причиною звільнення, ймовірно, є заволодіння 62 млн грн при закупівлі програмного забезпечення.

"20 листопада 2023 року НАБУ і САП викрили організовану групу у складі з керівництвом Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (Держспецзв’язку), які заволоділи державними коштами на суму понад 62 млн грн", — зазначили у Національному антикорупційному бюро.

Слідством було встановлено, що протягом 2020-2022 років власник групи компаній у змові із керівництвом Держспецзв’язку розробили схему заволодіння бюджетними коштами, виділеними на закупівлю обладнання та програмного забезпечення. У НАБУ зазначають, що для цього залучили дві підконтрольні компанії, а закупівлю засекретили, аби уникнути відкритих торгів та забезпечити їх перемогу. З цими компаніями підпорядковане Держспецзв’язку держпідприємство уклало договори на постачання відповідного ПЗ та послуг та перерахувало у 2021-2022 рр. кошти у сумі понад 285 млн грн. Проте реальна вартість ПЗ, яке компанії придбали в іноземного виробника, становила 223 млн грн, а різницею у понад 62 млн грн і заволоділи учасники злочину. Ці кошти вивели на рахунки підконтрольних компаній за кордоном з метою легалізації та розподілення між членами організованої групи.

Наразі підозрюються шість осіб:

голова Держспецзв’язку та його заступник;

гендиректор та співробітник держпідприємства;

власник групи компаній (організатор схеми) та один його працівник.

Злочин кваліфікують за ч. 5 ст. 191 КК України. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Раніше "Телеграф" писав, що Національне антикорупційне бюро та Нацполіція ведуть розслідування щодо двох компаній, які зірвали постачання озброєння.