НАБУ та Нацполіція ведуть розслідування щодо двох компаній, які зірвали поставки зброї, - Антикорупційна рада при МО (документ)

Національне антикорупційне бюро та Нацполіція ведуть розслідування щодо двох компаній, які зірвали поставки озброєння.

Про це повідомила Громадська антикорупційна рада при МОУ, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що наприкінці жовтня антикорупційна рада направила декілька звернень до НАБУ щодо постачальників озброєння, які отримавши кошти, озброєння не поставили. Так, НАБУ веде розслідування щодо польської компанії "Alfa Sp z o.o.", а поліція розслідує справу щодо ТОВ "Львівський арсенал".

"Крім цього, ми ініціювали питання напрацювання обовʼязкових рекомендацій щодо мінімізації корупційних ризиків під час здійснення закупівель Міністерствои Оборони України (на підставі наявної інформації в Ради та НАБУ, як органу, який розслідує корупційні злочини).

Сьогодні ми отримали лист, про те, що відносно одного з постачальників НАБУ вже здійснює розслідування, а відносно іншого таке розслідування здійснюється органами поліції", — йдеться в повідомленні.

НАБУ повідомило про готовність проводити зустрічі з метою обговорення питань, повʼязаних із запобіганням та протидією корупції.