Кабмин уволил главу Госспецсвязи и его зама: раскрыта схема на десятки миллионов

Вдобавок подозревается еще четыре человека

В понедельник, 20 ноября, Кабинет министров произвел изменения в кадровом блоке Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины. Был уволен Юрий Щигол с должности председателя и Виктор Жора — его заместителя по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации. Их подозревают в незаконном завладении более 62 млн грн.

Камбин назначил Дмитрия Маковского временно исполняющим обязанности председателя. О кадровых изменениях сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Юрий Щиголь возглавлял Госспецсвязи с июля 2020 года. Дмитрий Маковский, на которого возложено временное исполнение обязанностей председателя службы, был его первым заместителем.

Дмитрий Маковский — в.и.о. главы Госспецсвязи

Юрий Щиголь — бывший глава Госспецсвязи

Причиной увольнения, вероятно, является завладение 62 млн. грн. при закупке программного обеспечения.

"20 ноября 2023 года НАБУ и САП разоблачили организованную группу в составе с руководством Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязи), которые завладели государственными средствами на сумму более 62 млн грн", — отметили в Национальном антикоррупционном бюро.

Следствием было установлено, что в течение 2020-2022 годов владелец группы компаний в сговоре с руководством Госспецсвязи разработали схему завладения бюджетными средствами, выделенными на закупку оборудования и программного обеспечения. В НАБУ отмечают, что для этого привлекли две подконтрольные компании, а закупку засекретили во избежание открытых торгов и обеспечить их победу. С этими компаниями подчиненное Госспецсвязи госпредприятие заключило договоры на поставку соответствующего ПО и услуг и перечислило в 2021-2022 гг. средства на сумму более 285 млн грн. Однако реальная стоимость ПО, которое компании приобрели у иностранного производителя, составила 223 млн грн, а разницей более чем в 62 млн грн и завладели участники преступления. Эти средства были выведены на счета подконтрольных компаний за рубежом с целью легализации и распределения между членами организованной группы.

В настоящее время подозреваются шесть человек:

председатель Госспецсвязи и его заместитель;

гендиректор и сотрудник госпредприятия;

владелец группы компаний (организатор схемы) и один его работник.

Преступление квалифицируется по ч. 5 ст. 191 УК Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Ранее "Телеграф" писал, что Национальное антикоррупционное бюро и Нацполиция ведут расследование в отношении двух компаний, сорвавших поставки вооружения.