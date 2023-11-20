Кабмин уволил главу Госспецсвязи и его зама: раскрыта схема на десятки миллионов
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Вдобавок подозревается еще четыре человека
В понедельник, 20 ноября, Кабинет министров произвел изменения в кадровом блоке Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины. Был уволен Юрий Щигол с должности председателя и Виктор Жора — его заместителя по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации. Их подозревают в незаконном завладении более 62 млн грн.
Камбин назначил Дмитрия Маковского временно исполняющим обязанности председателя. О кадровых изменениях сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Юрий Щиголь возглавлял Госспецсвязи с июля 2020 года. Дмитрий Маковский, на которого возложено временное исполнение обязанностей председателя службы, был его первым заместителем.
Причиной увольнения, вероятно, является завладение 62 млн. грн. при закупке программного обеспечения.
"20 ноября 2023 года НАБУ и САП разоблачили организованную группу в составе с руководством Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязи), которые завладели государственными средствами на сумму более 62 млн грн", — отметили в Национальном антикоррупционном бюро.
Следствием было установлено, что в течение 2020-2022 годов владелец группы компаний в сговоре с руководством Госспецсвязи разработали схему завладения бюджетными средствами, выделенными на закупку оборудования и программного обеспечения. В НАБУ отмечают, что для этого привлекли две подконтрольные компании, а закупку засекретили во избежание открытых торгов и обеспечить их победу. С этими компаниями подчиненное Госспецсвязи госпредприятие заключило договоры на поставку соответствующего ПО и услуг и перечислило в 2021-2022 гг. средства на сумму более 285 млн грн. Однако реальная стоимость ПО, которое компании приобрели у иностранного производителя, составила 223 млн грн, а разницей более чем в 62 млн грн и завладели участники преступления. Эти средства были выведены на счета подконтрольных компаний за рубежом с целью легализации и распределения между членами организованной группы.
В настоящее время подозреваются шесть человек:
- председатель Госспецсвязи и его заместитель;
- гендиректор и сотрудник госпредприятия;
- владелец группы компаний (организатор схемы) и один его работник.
Преступление квалифицируется по ч. 5 ст. 191 УК Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.
Ранее "Телеграф" писал, что Национальное антикоррупционное бюро и Нацполиция ведут расследование в отношении двух компаний, сорвавших поставки вооружения.