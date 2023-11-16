"Слуга народа" готовит Дубинскому неприятный сюрприз

Нардеп является фигурантом нескольких дел

Народный депутат Александр Дубинский вскоре может лишиться должности заместителя и члена Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Сейчас он находится в СИЗО по подозрению в госизмене.

"В ближайшее время "Слуга народа" внесет постановление в Раду об отзыве депутата Александра Дубинского с должности заместителя и члена Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики", — написал в своем Telegram-канале народный депутат Ярослав Железняк.

Напомним, 13 ноября Служба безопасности Украины объявила действующему народному депутату подозрение в государственной измене. СБУ не назвала имя нардепа, но, по информации "Телеграфа", речь шла об Александре Дубинском. Следствие установило, что он осуществлял информационно-подрывную деятельность в пользу россии. Дубинский имел позывной "Буратино" и входил в состав преступной организации, которую сформировавало главное управление генштаба вооруженных сил россии (известное как гру).

В СБУ отметили, что основная задача этой организации заключалась в расшатывании общественно-политической ситуации в Украине и дискредитации нашего государства на международной арене. За это участники группировки получали деньги от военной разведки россии. По данным правоохранителей, финансирование сети достигало более 10 млн американских долларов.

Как сообщал "Телеграф", это третье дело, фигурантом которого является Дубинский. Первое дело касается его выезда за границу под предлогом сопровождения отца на лечение. Во время поездки подруга нардепа "спалила" его общий с ней отдых в Барселоне. Второе дело против нардепа – об организации схемы для незаконного выезда мужчин за границу.