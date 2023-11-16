В Киев приехал новый глава МИД Великобритании: уже встретился с Зеленским (видео и детали)

Глава государства поблагодарил британскую сторону за поддержку Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с новоназначенным государственным секретарем по иностранным делам, делам Содружества наций и развитию Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Дэвидом Камероном, который находится в Украине с визитом.

Зеленский поздравил Кэмерона с назначением министром иностранных дел и поблагодарил за то, что свой первый рабочий визит в новой должности он совершил именно в Киев. Об этом сообщила пресс-служба президента Украины.

"Это очень важно, особенно сейчас, когда мир уделяет свое внимание не только ситуации на поле боя в Украине. Мы благодарны за твердую поддержку Украины со стороны Соединенного Королевства. Благодарны за теплый прием украинских граждан в Великобритании, и рады, что вы прибыли в Украину", – сказал Зеленский.

Обсуждая текущую ситуацию, глава государства подчеркнул, что одним из важных приоритетов в преддверии зимнего периода является усиление украинской системы ПВО. Зеленский подчеркнул, что сейчас крайне важно защитить граждан и критическую инфраструктуру от российских обстрелов.

Украинский лидер обсудил с Дэвидом Камероном и ситуацию с безопасностью в Черном море. Стороны обговорили дальнейшую работу альтернативного "зернового коридора". Владимир Зеленский поблагодарил британское правительство за активную поддержку функционирования этого маршрута и совместные усилия по внедрению страхования проходящих им гражданских судов.

Представитель Великобритании и Северной Ирландии еще раз обсудил с властями Украины президентскую "формулу мира" и наработки гарантий безопасности, принятые G7 на Вильнюсском саммите НАТО.

Отдельное внимание было уделено вопросам евроатлантической интеграции Украины и поддержке Великобританией продвижения страны к членству в НАТО.

Ранее "Телеграф" писал, что премьер Великобритании приравнял путина к террористам ХАМАС.