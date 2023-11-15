Вспомнили слова Зеленского: Сербия отказалась выдать генерала Наумова Украине

Экс-чиновник СБУ может скоро выйти на свободу

Сербия отказала Украине в экстрадиции бывшего начальника Главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Андрея Наумова, которого 29 сентября сербский суд приговорил к году тюрьмы по обвинению в отмывании денег. Одной из причин такого решения указывается заявление президента Владимира Зеленского по поводу генерала.

Об этом сообщает BBC News Украина, что получило эксклюзивные подробности судебных процессов над Наумовым в Сербии. Решение об отказе в экстрадиции сербский суд принял в июле 2023 года.

Согласно решению, Сербия отказалась выдавать Наумова Украине из-за расследования украинскими правоохранителями его возможной государственной измены. Отмечается, что это можно расценивать как политическое преследование.

По данным BBC, Государственное бюро расследований проверяет Наумова на возможную госизмену, но дальше этой проверки дело не пошло. Источники BBC в следствии утверждают, что ГБР проверяет Наумова уже больше года и подозрения в госизмене ему не объявляют, поскольку не хватает доказательств.

Также в решении сербского суда упоминается прошлое покушение на Наумова, что свидетельствует об угрозе его жизни, наличии его фамилии на сайте "Миротворец" и лишении президентом звания бригадного генерала без объяснения конкретных причин. Упоминается и видеообращение президента Владимира Зеленского в начале полномасштабной войны, в котором он употребляет слово "изменник" в отношении Наумова. Все это также приняли во внимание как аргументацию в отказе в экстрадиции.

"Было учтено не только то, что президент Украины в публичном обращении к общественности назвал подсудимого предателем, но и лишил из-за этого его звания бригадного генерала без объяснения причины", — говорится в судебном решении.

В суде считают, что это заявление Зеленского относительно Наумова было предвзятым и побудило общество считать, что он предатель еще до решения суда. А это, по мнению суда, "чревато его безопасностью в случае экстрадиции".

Также BBC отмечает, что экс-чиновник СБУ уже находится в следственном изоляторе более года. Поэтому назначенное сербским судом наказание он практически отбыл и скоро выйдет на свободу. По их данным, это может произойти уже в начале декабря.

Напомним, Андрей Наумов сбежал из Украины в июне 2022 года, а 7 июля был задержан при попытке попасть из Сербии в Северную Македонию. В ходе обыска у него нашли деньги и бриллианты, которые, по мнению местной полиции, "могли быть получены преступным путем".