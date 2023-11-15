Згадали слова Зеленського: Сербія відмовилась видати генерала Наумова Україні

Експосадовець СБУ може скоро вийти на волю

Сербія відмовила Україні в екстрадиції колишнього начальника Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки Андрія Наумова, якого 29 вересня сербський суд засудив до року в'язниці за звинуваченням у відмиванні грошей. Однією з причин такого рішення вказується заява президента Володимира Зеленського щодо генерала.

Про це повідомляє BBC News Україна, що отримало ексклюзивні подробиці судових процесів над Наумовим у Сербії. Зазначається, що рішення про відмову в екстрадиції сербський суд прийняв у липні 2023 року.

Згідно з рішенням, Сербія відмовилася видавати Наумова Україні через розслідування українськими правоохоронцями його можливої державної зради. Зазначається, що це можна розцінювати, як політичне переслідування.

За даними BBC, Державне бюро розслідувань перевіряє Наумова на можливу державну зраду, але далі цієї перевірки справа не пішла. Джерела BBC у слідстві стверджують, що ДБР перевіряє Наумова вже понад рік і підозру у держзраді йому не оголошують, оскільки бракує доказів.

Також у рішенні сербського суду згадується минулий замах на Наумова, що свідчить про загрозу його життю, наявність його прізвища на сайті "Миротворець" та позбавлення президентом звання бригадного генерала без пояснення конкретних причин. Згадується і відеозвернення президента Володимира Зеленського на початку повномасштабної війни, в якому він вживає слово "зрадник" стосовно Наумова. Все це також взяли до уваги як аргументацію у відмові в екстрадиції.

"Було враховано не лише те, що президент України у публічному зверненні до громадськості назвав підсудного зрадником, а й позбавив через це його звання бригадного генерала без пояснення причини", — сказано в судовому рішенні.

У суді вважають, що ця заява Зеленського щодо Наумова була упереджена і спонукала суспільство вважати, що він зрадник ще до рішення суду. А це, на думку суду, "загрожує його безпеці у разі екстрадиції".

Також BBC зазначає, що експосадовець СБУ вже перебуває в слідчому ізоляторі понад рік. Тому призначене сербським судом покарання він вже практично відбув і скоро вийде на волю. За їхніми даними, це може статися вже на початку грудня.

Нагадаємо, Андрій Наумов втік з України у червні 2022 року, а 7 липня його затримали під час спроби потрапити з Сербії до Північної Македонії. Під час обшуку в нього знайшли гроші та діаманти, які, на думку місцевої поліції, "могли бути отримані злочинним шляхом".