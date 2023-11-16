До Києва приїхав новий очільник МЗС Великої Британії: вже зустрівся із Зеленським (відео та деталі)

Глава держави подякував британській стороні за підтримку України

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із новопризначеним державним секретарем із закордонних справ, справ Співдружності націй та розвитку Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Девідом Камероном, який перебуває в Україні з візитом.

Зеленський привітав Кемерона з призначенням міністром закордонних справ та подякував за те, що свій перший робочий візит на новій посаді він здійснив саме до Києва. Про це повідомила прес-служба президента України.

"Це дуже важливо, особливо зараз, коли світ приділяє свою увагу не лише ситуації на полі бою в Україні. Ми вдячні за тверду підтримку України з боку Сполученого Королівства. Вдячні за теплий прийом українських громадян у Великій Британії і раді, що ви прибули до України ", — сказав Зеленський.

Обговорюючи поточну ситуацію, глава держави наголосив, що одним із важливих пріоритетів напередодні зимового періоду є посилення української системи ППО. Зеленський акцентував, що зараз вкрай важливо захистити громадян та критичну інфраструктуру від російських обстрілів.

Український лідер обговорив із Девідом Камероном ще й ситуацію з безпекою у Чорному морі. Сторони погодили подальшу роботу альтернативного "зернового коридору". Володимир Зеленський подякував британському уряду за активну підтримку функціонування цього маршруту і спільні зусилля щодо впровадження страхування цивільних судів, що проходять ним.

Представник Великої Британії та Північної Ірландії ще раз обговорив із владою України президентську "формулу миру" та напрацювання гарантій безпеки, прийняті G7 на Вільнюському саміті НАТО.

Окрема увага була приділена питанням євроатлантичної інтеграції України та підтримці Великой Британією просування країни до членства в НАТО.

Раніше "Телеграф" писав, що прем’єр Великої Британії прирівняв путіна до терористів ХАМАСу.