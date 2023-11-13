У Великій Британії новий глава МЗС, колишній прем'єр: що він говорив про Україну

Кемерон очолював британський уряд протягом 2010-2016 років

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон очолив міністерство іноземних справ в уряді Ріші Сунака. Його попередник, Джеймс Клеверлі, перейшов на роботу у міністерство внутрішніх справ після того, як міністра МВС Суеллу Браверман відправили у відставку.

Про заміну повідомив офіційний акаунт прем'єр-міністра Британії в соцмережі X (колишній Twitter).

"Король був радий затвердити призначення високоповажного Девіда Кемерона державним секретарем із закордонних справ, справ Співдружності та розвитку. Його Величність також був радий дарувати Девіду Кемерону довічне звання баронства Сполученого Королівства", – сказано у повідомленні.

Сам Кемерон також прокоментував своє призначення на державну посаду. Зокрема, він подякував уряду та королю за довіру, а також назвав головні проблеми, з якими сьогодні повинна впоратися Британія на зовнішньополітичній арені – це війна в Україні та війна на Близькому Сході.

"В цей час глибоких глобальних змін для цієї країни як ніколи важливо було підтримати наших союзників, зміцнити наше партнерство і зробити так, щоб наш голос був почутий", – написав він.

Що Кемерон казав про Україну

Девід Кемерон пішов у відставку після того, як у 2016 році в Британії на референдумі перемогли прибічники Brexit – виходу Британії зі складу Європейського Союзу. За його словами, він не збирався очолювати цей процес. Як писало видання BBC, свою посаду залишив "один із найпослідовніших союзників України у європейському політикумі".

Зокрема, Кемерон з 2014 року заявляв, що війська рф присутні на Донбасі, що російські терористи постійно заперечували. Також Кемерон жорстко реагував на будь-яку спробу рф заявити, що Крим та Донбас – це не Україна.

Ще у 2014 році Кемерон попереджав, що спроби "умиротворення" росії можуть скінчитися новою війною. А у 2015 році, за сім років до початку російського повномасштабного вторгнення в Україну, Кемерон відверто заявив, що якщо не спинити росію на українській території – далі на черзі путінського режиму будуть Молдова та прибалтійські країни.

Суеллу Браверман відправили у відставку через її критику пропалестинських мітингів у Британії. Після обурення, яке висловили деякі члени Консервативної партії, членом якої є й сам Сунак, останньому довелося "просити Браверман залишити посаду".

Це не перша заміна в уряді Сунака. Так, колишній глава Міноборони Британії Бен Уоллес подав у відставку ще у серпні 2023 року. Він залишив свою посаду за власним бажанням після чотирьох років перебування.

Про те, що відомо про наступника Бена Уоллеса – Гранта Шаппса, ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа" за посиланням.