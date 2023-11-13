Кэмерон возглавлял британское правительство в течение 2010-2016 годов

Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон возглавил министерство иностранных дел в правительстве Риши Сунака. Его предшественник Джеймс Клеверли перешел на работу в министерство внутренних дел после того, как министра МВД Суэллу Браверман отправили в отставку.

О замене сообщил официальный аккаунт премьер-министра Британии в соцсети X (бывший Twitter).

"Король был рад утвердить назначение достопочтенного Дэвида Кэмерона государственным секретарем по иностранным делам, делам Содружества и развития. Его Величество также было рад даровать Дэвиду Кэмерону пожизненное звание баронства Соединенного Королевства", — говорится в сообщении.

Сам Кэмерон также прокомментировал свое назначение на государственный пост. В частности, он поблагодарил правительство и короля за доверие, а также назвал главные проблемы, с которыми сегодня должна справиться Британия на внешнеполитической арене – это война в Украине и война на Ближнем Востоке.

"В настоящее время глубоких глобальных изменений для этой страны как никогда важно было поддержать наших союзников, укрепить наше партнерство и сделать так, чтобы наш голос был услышан", – написал он.

Что Кэмерон говорил об Украине

Дэвид Кэмерон ушел в отставку после того, как в 2016 году в Британии на референдуме победили сторонники Brexit – выхода Британии из состава Европейского Союза. По его словам, он не собирался возглавлять этот процесс. Как писало издание BBC, свой пост покинул "один из самых последовательных союзников Украины в европейском политикуме".

В частности, Кэмерон с 2014 года заявлял, что войска россии присутствуют на Донбассе, что российские террористы постоянно отрицали. Также Кэмерон жестко реагировал на любую попытку россии заявить, что Крым и Донбасс – это не Украина.

Еще в 2014 году Кэмерон предупреждал, что попытки умиротворения россии могут закончиться новой войной. А в 2015 году, за семь лет до начала российского полномасштабного вторжения в Украину, Кэмерон откровенно заявил, что если не остановить россию на украинской территории – дальше на очереди путинского режима будут Молдова и прибалтийские страны.

Суэллу Браверман отправили в отставку из-за ее критики пропалестинских митингов в Британии. После возмущения, которое выразили некоторые члены Консервативной партии, членом которой является сам Сунак, последнему пришлось "просить Браверман уйти".

Это не первая замена в правительстве Сунака. Так, бывший глава Минобороны Британии Бен Уоллес подал в отставку еще в августе 2023 года. Он покинул свой пост по собственному желанию после четырех лет пребывания в этой должности.

О том, что известно о преемнике Бене Уоллесе – Гранте Шаппсе, вы можете прочитать в материале "Телеграфа" по ссылке.