Зеленський поспілкувався з африканськими журналістами: про що говорив президент

Україна вже мала партнерські відносини з Африкою та хоче їх відновити

Україна хоче збудувати партнерські відносини з країнами Африканського континенту. Сьогодні, 15 листопада, президент Володимир Зеленський провів зустріч з африканськими медіа та дав їм інтерв’ю.

Про це повідомили в Офісі ОП. На зустрічі були присутні журналісти з Анголи, Ботсвани, Тунісу, Республіки Гвінея, Кенії, Марокко, Нігерії, Сенегалу, Південно-Африканської Республіки, Замбії.

"Якщо ми говоримо про стратегічне партнерство між нами та будь-якою державою Африки, це має бути на взаємоповазі. Відносини повинні ґрунтуватися на повазі до територіальної цілісності, суверенітету, поваги до твоєї мови та традицій", — вважає глава держави.

Зеленський зазначив, що після перемоги у війні, яку розпочала росія, Україна готова інвестувати у країни Африки. Крім того, на африканському континенті планують відкрити 10 посольство України, що є "важливою політичною та фінансовою інвестицією в умовах війни".

У країнах Африки навіть зараз дуже мало знають про Україну, попри те, що за часів СРСР держави тісно співпрацювали. Зокрема, наша держава внесла свій внесок у розвиток інфраструктури на континенті та програм освіти, але після розпаду СРСР росія привласнила всі ці заслуги.

Крім того, через брак інформації зараз втрачаються шанси взаємовигідної співпраці між африканськими країнами та Україною.

"У кожної держави є якийсь сильний напрямок і є напрямки, які тільки починають розвиватися та дефіцитні. Якщо ми розвинені в сільському господарстві та можемо бути гарантом, другом, стратегічним партнером африканських країн у цьому напрямі – ми хочемо цього", – сказав український президент.

Володимир Зеленський також наголосив, що візит лідерів африканських країн до Києва у червні 2023 року був дуже важливим кроком. Зокрема нашу країну відвідали представники ПАР, Союзу Коморських Островів, Сенегалу, Замбії та Єгипту. Президент упевнений, що після візиту вони краще зрозуміли, за що сьогодні бореться Україна. Також він додав, що готовий відвідати Африку з візитами у відповідь.

"Головна мета – щоб ми все зробили максимум для досягнення стабільності у світі та світі на території нашої держави. І щоб завершенням цієї війни поставити на місце будь-якого агресора з колоніальними амбіціями", – резюмував Володимир Зеленський.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що росія намагається налагоджувати відносини з країнами Африки. Главу російського МЗС висміяли у мережі за черговий візит на континент.