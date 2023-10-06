Український спецназ справді проводив операції проти "вагнерівців" в Африці — ЗМІ

Деталі наразі не розголошуються

Підтвердилася інформація, що українські спецназівці проводили операції в Судані проти російського ПВК "Вагнера" та їхніх місцевих союзників із "Сил швидкого реагування" (RSF), які у квітні спробували влаштувати держпереворот. На розташування останніх було здійснено цікаву атаку.

Цю інформацію підтвердили виданню "Бабель" джерела у розвідувальних колах. Вони також надали кілька відео.

На кадрах можна бачити роботу снайперів, атаки FPV-дронів та перестрілку. Деталі операції поки що тримають у секреті.

Нагадаємо, операція включала серію атак по розташуванням RSF або "вагнерівцям". Опитані експерти зазначили, що тактика застосування FPV-дронів для Судану та в цілому Африки не притаманна. Одне з суданських джерел повідомило, що удари було здійснено через два дні після того, як "вагнерівці" перекинули у країну великий конвой зі зброєю 6 вересня. Також там було проведено і наземну операцію. При цьому влада Судану заперечувала ймовірність того, що українські спецслужби могли проводити спецоперацію на їхній території.

Як повідомляв "Телеграф", невдовзі після розголосу раніше на цю інформацію відреагували у ГУР. Представник ГУР МО Андрій Юсов тоді сказав, що у його відомстві не можуть ані підтвердити, ані спростувати цей факт. Він додав, що українська розвідка може лише констатувати, що росія послаблює свій вплив скрізь по світу.