Украинский спецназ действительно проводил операции против "вагнеровцев" в Африке - СМИ

Детали пока не разглашаются

Подтвердилась информация, что украинские спецназовцы проводили операции в Судане против российского ЧВК "Вагнера" и их местных союзников из "Сил быстрого реагирования" (RSF), которые в апреле попытались устроить госпереворот. На расположение последних была осуществлена любопытная атака.

Эту информацию подтвердили изданию "Бабель" источники в разведывательных кругах. Они также предоставили несколько видео.

На кадрах можно видеть работу снайперов, атаки FPV-дронов и перестрелку. Детали операции пока держат в секрете.

Напомним, операция включала серию атак по расположению RSF или "вагнеровцам". Опрошенные эксперты отметили, что тактика применения FPV-дронов для Судана и в целом Африки не присуща. Один из суданских источников сообщил, что удары были осуществлены спустя два дня после того, как "вагнеровцы" перебросили в страну крупный конвой с оружием 6 сентября. Также там была проведена и наземная операция. При этом власти Судана отрицали вероятность того, что украинские спецслужбы могли проводить спецоперацию на их территории.

Как сообщал "Телеграф", вскоре после огласки ранее на эту информацию отреагировали в ГУР. Представитель ГУР МО Андрей Юсов тогда сказал, что в его ведомстве не могут ни подтвердить, ни опровергнуть этот факт. Он добавил, что украинская разведка может лишь констатировать, что россия ослабляет свое влияние везде по миру.